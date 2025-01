Ngũ Phúc Lâm Môn tập 5, 6, 7, 8: Sài An hỏi cưới Khang Ninh, khiến cả hai phải khóc

HHT - Hai tập mới của "Ngũ Phúc Lâm Môn" vẫn giữ tiến độ nhanh như những tập trước. Sài An vừa tỏ tình là ngay lập tức hỏi cưới Lệ Khang Ninh. Nhưng nào có chuyện khán giả được "ăn cưới" dễ dàng như vậy.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 5 và 6 của Ngũ Phúc Lâm Môn tập trung vào cặp đôi Sài An (Vương Tinh Việt) và Lệ Khang Ninh (Lư Dục Hiểu). Sau khi về "trị tội" Phạm Lương Hán (Hoàng Thánh Trì), nhị nương đã gỡ bỏ hiểu lầm giữa tam nương và Sài lang quân, chỉ ra kẻ thực sự quấy rối Quỳnh Nô là Lương Tuấn Khanh. Gặp lại nhau trên phố, Sài An chủ động tới bắt chuyện, ngỏ ý sẽ giúp nàng "báo thù".

Từ thời điểm này, Sài quan đại nhân đã không giấu ánh mắt đưa tình với tam nương tử. Dù lời nói vẫn sơ hở là "khịa" nàng, nhưng đều không có ý xấu. Chàng hẹn gặp Khang Ninh, cùng nàng chờ tới tối, theo dõi Lương Tuấn Khanh. Sau khi đôi vợ chồng giả đã đưa hắn vào nhà, trùm mặt, Sài An để cho Khang Ninh tới đánh cho hả dạ. Lương Tuấn Khanh bị gài, tưởng mình qua lại với phụ nữ có gia đình, bị đánh một trận gãy chân liền sợ hãi rời khỏi Biện Kinh.

Bức tượng vàng Khang Ninh chơi tung đồng xu thắng đã bị Sài An mua trước. Tưởng "hơn thua" giữ nguyên một ngày, chàng tặng cho nàng sau khi nàng đưa về. Khang Ninh không tặng bức tượng cho nhị tỷ như ý định ban đầu mà may áo cho bức tượng, giữ lại bên mình. Đây là dấu hiệu rõ nhất cho thấy tam nương đã có tình cảm với Sài An.

Yên ổn một thời gian thì Khang Ninh và Lệ Phúc Huệ (Ngô Tuyên Nghi) bị bọn giặc cỏ bắt cóc. Quỳnh Nô nhờ hỗ trợ của quan binh đuổi theo không được, liền gặp đúng lúc Sài An và Phạm Lương Hán đi lấy hàng trở về. Sài lang quân một đường xông thẳng, bắt gọn giặc cỏ. Tuy nhiên, chàng không vội cứu tỷ muội Khang Ninh ngay mà giả giọng thành bọn cướp, trùm đầu, đưa nàng lên ngựa. Sài An còn bày kế cho biểu đệ ở lại, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân với Phúc Huệ để không bị nàng truy ngược tội trốn đọc sổ sách đi chơi.

Tam nương cũng không dễ bị lừa. Nàng sớm đã nhận ra người đi cùng là Sài An dựa vào hương trên cơ thể. Khang Ninh còn tinh nghịch trêu lại chàng. Trên đường trở về nhà, tam nương tử lo sợ người dân nhìn thấy nàng và Sài An (cô nam quả nữ) đi cùng nhau sẽ có dị nghị. Nhưng nàng chưa nói ra, Sài lang quân đã hành động. Chàng lấy áo khoác, che mặt cho nàng, gặp người quen chào hỏi liền nói nàng là "người chải tóc cho mẹ".

Sau hoạn nạn nhỏ này, Khang Ninh lại thêm xiêu lòng với Sài An. Sài lang quân cũng không bỏ lỡ cơ hội. Trước khi nàng mở cổng vào nhà, Sài An đã tỏ tình với nàng. Không nói yêu hay hứa hẹn, tất cả những gì chàng nói là "ta không có ý lừa nàng, ta chỉ muốn ở với nàng lâu hơn một chút". Nhưng bấy nhiêu đã quá đủ để Khang Ninh biết đối phương có tình ý. Nàng không đáp, tuy nhiên, cái quay đầu nhẹ, lén nhìn theo Sài An rời đi bị chàng "tóm gọn" chính là thay cho câu nói - Khang Ninh cũng thích Sài An.

Hôm trước tỏ tình, hôm sau nói mẹ qua hỏi cưới. Tốc độ cưới vợ của Sài lang quân như gắn tên lửa. Nhưng mẹ chàng không có thiện cảm với Lệ phu nhân, lại thêm dì họ - mẹ chồng của Phúc Huệ "nấu xói" con dâu và thông gia là "hổ cái". Trước mặt Sài An, bà đồng ý nhưng sau lưng lại làm khó dễ Lệ gia đủ điều. Không thể chấp nhận "mẹ chồng tương lai" đã khó khăn lại miệt thị đại tỷ cô góa bụa, không con, Khang Ninh trực tiếp hủy hôn.

Tam nương nói nếu Sài An lấy được cành mai cao nhất trong sân nhà nàng ở Lạc Dương mang tới, nàng sẽ đồng ý lấy chàng. Sài lang quân lập tức lên đường. Nhưng Khang Ninh vừa tuyên bố hủy hôn, ra về, thì gặp ngay Sài An đem theo cành mai tới. Nàng nhìn hai đôi bàn tay trầy xước, khuôn mặt hớn hở của Sài An đầy khó xử.

Nàng theo mẹ và các tỷ tỷ trở về. Sài lang quân tìm tới tận cửa, chỉ mong gặp nàng để hỏi rõ lý do, chỉ mong nàng tin mình, bỏ qua lời mẹ. Nhưng Khang Ninh nhất quyết không gặp. Sài An bật khóc đập vỡ bình mai. Tam nương tử đứng sau cánh cửa, nàng không nói rõ sự tình vì sợ mẹ con Sài An bất hòa. Nàng lẳng lặng nhặt cành mai, cất kỹ.

Tối đó, Khang Ninh tủi thân bật khóc khi nhìn cành mai và bức tượng vàng. Yêu cầu nàng đưa ra cho Sài An chính là lời cha nàng từng hứa khi còn sống, sẽ làm cho nàng trước khi xuất giá. Nay cha đã mất, huynh trưởng không còn, nàng lại vâng lời cha phải mạnh mẽ, vững vàng để bảo vệ mẹ và tỷ muội. Dù nàng thích Sài An, nhưng nàng không cho phép Sài phu nhân coi thường Lệ gia.

Cuối tập 6, "rể cả tương lai" của Lệ gia - Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) xuất hiện. Chàng từng được Sài An giúp khi chạy nạn, nay lại được Sài lang quân giúp thoát khỏi cảnh bị ép làm rể. Đỗ Ngưỡng Hi có tài, tính tình ngay thẳng, không cả nể. Theo trailer tập 7, 8 của Ngũ Phúc Lâm Môn, chàng sẽ được Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) tình cờ cứu giúp. Cũng trong hai tập này, Sài An lại phải chạy đôn chạy đáo khi nghe tin Khang Ninh hứa hôn với người khác. Không rõ bằng cách nào, Sài lang quân khiến mẹ phải sốt ruột hạ mình đi cầu hôn lại tam nương cho con trai.