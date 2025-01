Ngũ Phúc Lâm Môn tập 8, 9, 10: Sài An bị bắt trói, thành công cưới được Khang Ninh

HHT - Tập 7, 8 của "Ngũ Phúc Lâm Môn", Sài An ghen "điên đảo" vì sợ Lệ Khang Ninh sẽ được gả cho Đỗ Ngưỡng Hi. Tới tập 9 và 10, Sài An sẽ còn ôm cục tức vì hai nhà Lệ, Đỗ đã đồng ý hôn sự của tam nương.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Lần đầu tiên bàn hôn sự của Lệ Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) và Sài An (Vương Tinh Việt) bất thành. Cả hai đều đau lòng rơi lệ. Nhưng không khí của phim không bị kéo chùng xuống mà vẫn giữ nhịp vui vẻ. Mọi thứ lại trở về như trước, Lệ gia tập trung tìm cách phát triển Tứ Phúc Trai. "Tổng tài của Phan Lâu" - Sài An cũng không để yên cho cửa hàng bị cướp khách.

Nhìn thấy Lệ phu nhân mở hội thơ kén rể cho tam nương tử, Sài đại quan nhân ghen tức, bèn đi tìm Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) hợp tác phá bĩnh. Ngưỡng Hi cài râu để ngụy trang (nhưng không đáng kể), giành hạng nhất. Khi được Lệ phu nhân bàn chuyện cưới gả, chàng giả đò mình đã có vợ, chỉ tới thi vì thấy đông vui. Tưởng rằng đã thành công làm bẽ mặt Lệ gia, Đỗ Ngưỡng Hi bị Khang Ninh "phản dame", tặng cho chàng một con lừa với ý châm chọc.

Nhờ hội thi này mà Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) đặc biệt ấn tượng với tài văn thơ của Ngưỡng Hi. Chàng thư sinh cũng nể phục tài trí của nàng thông qua vế đối. Nhưng vì người đại diện ra đề là tam nương, Ngưỡng Hi không biết đại nương tử Lệ gia mới thực sự là người nghĩ ra.

Ít ngày sau, Thọ Hoa vô tình cứu Ngưỡng Hi bị lạnh cóng bên đường. Dù nhận ra đây là người "quậy" ở hội thơ, Lệ phu nhân bèn nguôi ngoai khi biết chàng có khả năng đỗ cao và còn độc thân, nhắm ngay Đỗ Ngưỡng Hi là con rể tiềm năng. Bà để cho chàng tá túc ở căn nhà mới thuê bên cạnh.

Sài An nghe tin Đỗ Ngưỡng Hi làm hàng xóm của Lệ gia bèn thấp thỏm. Lấy giao tình của mình và Ngưỡng Hi kéo chàng về Phan Lâu ở không được, Sài An bèn tìm cách qua thăm hỏi thường xuyên để chặn đứng cơ hội tam nương và Đỗ lang quân làm thân. Chàng cho người xây tường thật cao để hai bên khỏi nhìn ngó qua lại. Khang Ninh thổi sáo "đánh động" cho bõ tức thì Sài An cho người cưa cây thật to, át tiếng sáo.

Màn "chí chóe" của "đôi vợ chồng hụt" này suốt tập 7 và 8 khiến khán giả cười bể bụng. Sài An còn tự nguyện làm "ông mai" cho Tiểu Bát Muội - Lưu nương tử với Đỗ Ngưỡng Hi. Nhưng cô lại "lật kèo" giữa đường sau khi nghe lời của Khang Ninh. Cô mách mẹ chàng vụ Sài lang quân "đút lót" cho thầy bói để phán chỉ có tam nương hợp với chàng. Tiểu Bát Muội còn chỉ cho Khang Ninh biết chiếc thuyền đón mẹ của Ngưỡng Hi. Sài An bị tam nương "hớt tay trên" trong vụ đón Đỗ phu nhân về chăm sóc.

Có lẽ chính điều này đã thúc đẩy quan hệ của hai nhà Lệ - Đỗ. Theo trailer tập 9 và 10 của Ngũ Phúc Lâm Môn, Đỗ Ngưỡng Hi và Lệ Khang Ninh đã được hai mẹ định hôn. Tuy nhiên, Sài phu nhân lại cho người mang sính lễ tới, cho rằng Lệ gia làm trái thỏa thuận khi đã đồng ý cho tam nương lấy con trai bà, nay lại để nàng đính hôn với người khác. Bà làm vậy có phải vì để giữ chân con trai ở lại Biện Kinh? Bởi đoạn nhá hàng tiết lộ cảnh Sài An đau lòng khi nghe tin Khang Ninh thành hôn với người khác, lấy cớ đi buôn bán rời khỏi kinh thành.

Nhá hàng tập 10 còn có cảnh Sài An mặc hỷ phục, bị mẹ bắt trói. Chàng bị ép cưới với ai? Với tính cách của Sài đại quan nhân, chàng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu đã xác định trái tim chàng chỉ có Khang Ninh và nàng cũng thích mình, chàng chắc chắn sẽ cưới nàng cho kỳ được. Sài An sẽ làm thế nào để "cướp dâu" từ tay Đỗ Ngưỡng Hi? Quá trình chưa tỏ, nhưng kết quả chắc chắn mỹ mãn. Bởi theo trailer trước khi Ngũ Phúc Lâm Môn chiếu, có cảnh Sài An và Khang Ninh mặc hỷ phục ở phòng tân hôn. Nàng tính đánh Sài lang quân nhưng bị chàng chặn lại với ánh nhìn cực ngọt.

Ngũ Phúc Lâm Môn vẫn giữ nhịp nhanh, hài hước, càng về sau càng lắm chiêu trò, thú vị hơn. Phim gồm 36 tập, lên sóng các ngày trong tuần. Khán giả có thể theo dõi trên MangoTV, Netflix.