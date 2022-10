Người đẹp Hoa Lư Phạm Giáng My: Thí sinh sở hữu vòng eo siêu nhỏ của Hoa hậu Việt Nam 2022

HHT - Phạm Giáng My từng giành danh hiệu Người đẹp Hoa Lư 2022 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô nàng gây ấn tượng với vòng eo con kiến 55 cm, nụ cười ngọt ngào, cùng đôi mắt cười to tròn.

Phạm Giáng My là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp sinh năm 2004, hiện là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô là một trong những thành viên năng động của câu lạc bộ Du Lịch Xanh của trường. Tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2022, Giáng My giành ngôi vị cao nhất và giải thưởng phụ Người đẹp mặc trang phục áo tắm đẹp nhất.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Người đẹp Hoa Lư bày tỏ mong muốn mang tới Hoa hậu Việt Nam 2022 nguồn năng lượng của một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và tích cực. Có mặt tại vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi, Giáng My vui mừng vì gặp được nhiều người quen. Cô bạn còn giúp một người bạn trang điểm. Giáng My tâm sự: "Được đại diện cho quê hương là sự tự hào và vinh dự to lớn đối với mình khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022, nhưng thú thật, đây cũng là một trọng trách lớn".

Giáng My cao 1m70, số đo 3 vòng lần lượt là 75 - 55 - 89. Cô bạn 2K4 này là một trong những thí sinh có vòng eo nhỏ nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Bật mí với Hoa Học Trò Online, Giáng My cho biết đang cố gắng để trông đầy đặn hơn một chút, nhưng cũng gặp khó khăn vì cơ địa khó tăng cân.

Múa là bộ môn mà Giáng My yêu thích từ nhỏ. Người đẹp Hoa Lư cảm thấy cơ thể như được giải phóng, mọi cảm xúc được giải tỏa khi được múa. Trong phần thi tài năng cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2022, cô từng cùng các bạn đem đến tiết mục múa hút mắt.

Mẹ chính là là thần tượng của Giáng My, một hình mẫu nữ cường mà cô bạn muốn trở thành: "Mình chưa từng thấy mẹ tỏ ra yếu đuối. Chắc chắn là mình muốn trở thành một người giống mẹ, một người phụ nữ tự lập và bản lĩnh như mẹ". Mẹ cũng là người dành cho Giáng My những lời chúc ý nghĩa nhất, tiếp thêm động lực cho cô bạn trong cuộc thi.