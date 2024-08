Nguy cơ “No Gain No Love” của Shin Min Ah thành “bom xịt” vì bạn diễn nhạt nhòa

HHT - "No Gain No Love" đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm của Shin Min Ah, vậy nên khán giả đều đặt hy vọng lớn ở tác phẩm này. Tuy nhiên, dân tình đang lo ngại bộ phim có thể trở thành "bom xịt" hiếm hoi trong sự nghiệp của Shin Min Ah bởi khả năng diễn xuất của nam chính sẽ hợp tác cùng cô - Kim Young Dae.

No Gain No Lovelà bộ phim hài, lãng mạn với câu chuyện xoay quanh Son Hae Young (do Shin Min Ah đảm nhận) giả vờ kết hôn để "hồi vốn". Kim Young Dae vào vai Kim Ji Wook, nhân viên cửa hàng tiện lợi và là người đồng ý làm "chồng giả" của cô. Bên cạnh cặp đôi chính, những cái tên góp mặt trong bộ phim cũng khiến khán giả hào hứng như Lee Sang Yi và Han Ji Hyun.

Với dàn diễn viên nổi tiếng, No Gain No Love lẽ ra phải khiến khán giả cảm thấy háo hức từng ngày chờ đợi. Nhưng vì Kim Young Dae là nam chính của bộ phim nên nhiều netizen bày tỏ sự ái ngại, lo rằng bộ phim sẽ flop vì "hố đen diễn xuất" của anh.

Nếu như Shin Min Ah đã có thâm niên 14 năm làm nghề, Lee Sang Yi xuất thân là diễn viên sân khấu nhạc kịch, Han Ji Hyun từng bước chứng minh diễn xuất thăng hạng qua từng tác phẩm thì Kim Young Dae - dù liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình, lại chưa được khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Lối diễn của anh thường bị nhận xét là thiếu tự nhiên và có phần "cứng nhắc".

Kim Young Dae xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 với vai khách mời trong bộ phim Secret Crushes: Special Edition. 2 năm đầu sự nghiệp, anh chủ yếu vào các vai phụ nhỏ hoặc vai chính ở những phim ngắn về tình cảm học đường. Tạo được tiếng vang nhất định nhờ Vô Tình Tìm Thấy Haru, sau đó là cú nổ lớn vào năm 2020, Kim Young Dae được biết đến rộng rãi khi góp mặt trong siêu phẩm Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu).

Với visual nổi bật được nhận xét có nhiều nét giống diễn viên Kang Dong Won cùng chiều cao "khủng" 1,85m, Kim Young Dae đã thành công xây dựng hình ảnh chàng quý tử điển trai, cao ngạo trong Penthouse. Từ đó, tên tuổi của anh thăng hạng, được nhiều nhà sản xuất nhắm vào vai chính và được kỳ vọng là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của màn ảnh xứ Hàn.

Tuy có tiền đề vững chắc từ Penthouse nhưng Kim Young Dae chưa tận dụng được hết tiềm năng của mình. Dù được ưu ái trao cho vai chính và hợp tác với nhiều cái tên hàng đầu, nhưng Kim Young Dae lại thụt lùi trong sự nghiệp vì khả năng diễn xuất đi xuống. Anh bị cho là có lối diễn xuất "một màu", biểu cảm đơ cứng và không tạo được chemistry tốt với bạn diễn.

Trong Shooting Star, Kim Young Dae vào vai ngôi sao nổi tiếng Gong Tae Sung. Nhìn chung, đây không phải dạng vai quá phức tạp. Nhiều ý kiến còn cho rằng Kim Young Dae sẽ dễ dàng nhập vai vì cuộc sống ngoài đời của anh có nhiều nét tương đồng với nhân vật.

Tuy nhiên, thứ khán giả nhận về chỉ là biểu cảm vụng về, diễn xuất một màu và chemistry kém bùng nổ giữa anh với Lee Sung Kyung. Thậm chí Shooting Star còn bị xếp vào top phim thảm họa của năm khi rating chỉ đạt ở mức dưới 1.5%, kéo theo tên tuổi của Lee Sung Kyung bị ảnh hưởng không nhỏ.

Vai diễn điện hạ Lee Heon của Kim Young Dae trong Lệnh cấm hôn (The Forbidden Marriage) bị cho là quá sức khi anh không thể toát ra được thần thái của quân vương, biểu cảm vẫn cứng, sượng trân khiến khán giả chán nản. Diễn xuất của Kim Young Dae vẫn còn gượng gạo, không thể lột tả được hết cảm xúc đau buồn, bi thương của nhân vật, điển hình như cảnh anh chứng kiến sự ra đi của Thái tử phi Ahn Ja Yeon.

Tới Moon in the Day (Trăng Lên Ban Ngày) - tác phẩm được đánh giá cao về phần kịch bản từ bản web-toon gốc, Kim Young Dae lại thất bại vì diễn xuất đơ cứng, "đuổi" khán giả. Trong những phân cảnh vào vai minh tinh Joon Oh cao ngạo, lạnh lùng, diễn xuất của Kim Young Dae tạm ổn. Thế nhưng, khi phải vào vai Do Ha với oán hận chồng chất thì Kim Young Dae hoàn toàn không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật. Dù sở hữu visual hoàn hảo kể cả trong tạo hình hiện đại hay cổ trang, nhưng nhan sắc của Kim Young Dae cũng không đủ “gánh” diễn xuất bao năm không khá lên.

Với Perfect Family (Gia Đình Hoàn Hảo)đang chiếu, Kim Young Dae vào vai chàng nam sinh nổi tiếng với ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, là con trai độc nhất của gia đình giàu có. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, vai diễn của anh lại sở hữu nội tâm phức tạp. Dù đây không phải lần đầu Kim Young Dae vào vai nhân vật có kiểu tính cách như vậy, nhưng điều duy nhất khán giả ấn tượng ở anh vẫn chỉ dừng lại ở visual sáng, nét diễn vẫn "sống sượng", lép vế hoàn toàn khi đặt cạnh Choi Ye Bin (trong vai Lee Soo Yeon) - người đã hợp tác với anh trong Penthouse, chứ chưa nói tới dàn diễn viên gạo cội.

Dựa vào ảnh cut được công bố của No Gain No Love, Kim Young Dae sẽ có một cú lột xác ngoại hình ấn tượng. Nội dung được tiết lộ ban đầu của phim chưa có nhiều điểm mới, mô-típ cưới trước yêu sau, giả thành thật đã quá phổ biến. Nếu Kim Young Dae không có tiến bộ, cư dân mạng lo rằng Shin Min Ah dù làm tốt tới đâu cũng không thể cứu được No Gain No Love.

Phim ấn định lên sóng vào tối 26/8.