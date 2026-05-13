Nhạc hội có PSY - Jay Park ở Hà Nội: Vì sao khán giả chần chừ chưa xuống tiền?

HHTO - K-PULSE HANOI 2026 dù quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi nhưng vẫn có những điểm khiến không ít khán giả băn khoăn chưa chốt "xuống tiền" ngay. Đầu tiên là thời gian tổ chức - 2 ngày (6 - 7/6), bán vé 3 tuần (từ ngày 17/5) bị cho là quá gấp.

Mới đây, lễ hội âm nhạc - nước (water music festival) K-PULSE HANOI 2026 đã tung ra line-up (danh sách nghệ sĩ biểu diễn) gồm: PSY, Jay Park, Sandara Park, fromis_9, Wendy (Red Velvet), BamBam (GOT7), Baby DONT Cry, LNGSHOT.

Không thể phủ nhận dàn nghệ sĩ chất lượng gom đủ các thế hệ của K-Pop. PSY sở hữu các bản hit được lòng khán giả đại chúng. Jay Park được coi là biểu tượng bất bại tại các lễ hội âm nhạc Hàn Quốc. fromis_9, Wendy, BamBam có lượng "fan cứng" khá ổn ở Việt Nam. LNGSHOT mới ra mắt, fandom còn nhỏ nhưng chịu chi.

Ban tổ chức cũng chưa nói rõ toàn bộ line-up sẽ biểu diễn trong 2 ngày hay sẽ chia ra. Nhưng dù trường hợp nào xảy ra thì dàn nghệ sĩ này chưa đủ ảnh hưởng và tệp fan có sức chi đủ mạnh để đảm bảo lấp đầy sân cho 2 ngày biểu diễn với quy mô concert tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình trung bình 25K đến hơn 30K khán giả/ đêm.

Ví dụ đối chiếu rõ rất có thể lấy từ trường hợp của Waterbomb TP.HCM diễn ra vào năm ngoái. Lễ hội âm nhạc này nổi tiếng bậc nhất trong cộng đồng fan K-Pop, được "khều" liên tục, sở hữu dàn line-up là cả sao Hàn và nội địa với nhiều gương mặt hàng đầu, có fandom lớn; nhưng vé nhạc hội vẫn bán chậm dù có nhiều ưu đãi kéo dài đến sát ngày biểu diễn.

Muốn nhắm đến "sold out" ở SVĐ Mỹ Đình, K-PULSE HANOI 2026 cần đảm bảo có "át chủ bài" là nghệ sĩ có fandom rất mạnh ở Việt Nam; hoặc đa dạng nghệ sĩ hơn cho 1 đêm diễn và phải đảm bảo 2/3 line-up là những cái tên có độ nhận diện cao. Như K-Star Spark Hà Nội có G-Dragon tạo "cú nổ" truyền thông vào năm ngoái mới có được hiệu ứng "cháy vé" như mong đợi cho một đêm biểu diễn duy nhất.

K-POP FESTIVAL OPEN AIR #2 từng bị hủy sát ngày biểu diễn khiến cả nghệ sĩ và người hâm mộ đều phẫn nộ.

K-Star Spark "gỡ vía" nhạc hội Hàn Quốc ở SVĐ Mỹ Đình. Khán giả vẫn "ám ảnh" về BOM Ent - đơn vị đứng ra tổ chức cho K-POP FESTIVAL OPEN AIR #2 (năm 2023) - chương trình bị hủy sát ngày biểu diễn và đến nay, khán giả vẫn chưa được hoàn tiền đầy đủ. Hàng loạt các idol thông báo hủy show với lý do giống nhau "do BTC không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng".

Ái ngại về việc K-PULSE HANOI 2026 chọn địa điểm - thời gian tổ chức "quá sức", khán giả lo rằng đại nhạc hội này sẽ trở thành "BOM 2" nên chưa quyết tâm phải săn được vé. Những nỗi đắn đo trên được nhiều dân mạng bộc bạch trên Threads, Facebook.

Một tài khoản kêu gọi người hâm mộ nên mua vé sớm.

Chia sẻ quan điểm đối lập, một số fan kêu gọi người hâm mộ không nên chờ đến đúng ngày diễn mới "hốt vé". Bởi nếu sát ngày sự kiện diễn ra mà chưa bán được lượng vé nhất định, nguy cơ bị hủy show rất cao. K-PULSE HANOI 2026 được bán trên Ticketbox - một trong những nền tảng bán vé phổ biến với khán giả Việt, có chính sách hoàn vé chỉn chu khi show bị hủy. Vì vậy, người hâm mộ có thể an tâm đặt mua.