Vũ Lâm Linh chưa chiếu, Chương Nhược Nam đã có khoảnh khắc đẹp đến rung động

HHTO - Xem ra Chương Nhược Nam sẽ có thêm một vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp rồi, khi chỉ một video ngắn cắt từ "Vũ Lâm Linh" cũng đủ gây xôn xao cõi mạng.

Ngày 13/5 tới đây, phim cổ trang Vũ Lâm Linh của Dương Dương, Chương Nhược Nam đóng chính sẽ lên sóng. Khán giả vẫn quen với Chương Nhược Nam dịu dàng trong các phim ngôn tình hẳn sẽ bất ngờ khi thấy cô trở thành nữ hiệp trong phim sắp chiếu.

Chương Nhược Nam hóa nữ hiệp.

Nhân vật Hoắc Linh Lung của nữ diễn viên là tiểu thư nhà giàu, thay vì tận hưởng cuộc sống êm ấm lại chọn cách trốn nhà dấn thân vào giang hồ, bất chấp bao hiểm ác bủa vây xung quanh. Hoắc Linh Lung thông minh, quyết đoán vô tình gặp thị vệ Triển Chiêu - người đang điều tra một vụ tạo phản. Linh Lung quyết định sát cánh cùng Triển Chiêu để vạch trần một âm mưu đáng sợ, phá vỡ thế lực khổng lồ để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Cô mạnh mẽ, giỏi võ.

Hoắc Linh Lung không phải cô gái yếu đuối chỉ biết đứng phía sau nam chính mà ngược lại, là bạn đồng hành thực sự khi giỏi võ, thông minh, có thể hỗ trợ Triển Chiêu thoát khỏi các pha nguy khốn. Và tạo hình cổ trang của Chương Nhược Nam cũng nhận được nhiều lời khen dù cô mặc đồ đơn giản, mộc mạc cho hợp hình tượng nữ hiệp phiêu bạt giang hồ.

Chương Nhược Nam có khoảnh khắc cực đẹp trong phim.

Trong một trích đoạn mà nhà sản xuất tung ra, Chương Nhược Nam đã có khung hình đẹp như mơ khi giật mình xoay đầu nhìn lại, khiến mái tóc xõa tung bay bồng bềnh. Lại thêm ánh nắng chiều vào giúp từng sợi tóc sáng rực, nhìn Chương Nhược Nam càng thêm tỏa sáng.

Nhưng khán giả vẫn còn một điều lo lắng cho Chương Nhược Nam. Phim Vũ Lâm Linh chú trọng võ thuật chân thực, hạn chế sử dụng kỹ xảo nên Chương Nhược Nam mà đánh võ không có lực, nhìn chiêu thức không thuần thục là sẽ lộ ngay nhược điểm.