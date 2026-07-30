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Nhan sắc qua cam thường của 35 thí sinh vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Từ hàng trăm thí sinh có mặt tại buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc, Ban tổ chức đã chọn ra 35 người đẹp bước vào vòng Chung khảo. Không chỉ sở hữu nhan sắc sáng bừng bất chấp cam thường, các thí sinh đã sẵn sàng "phá kén", tự tin tỏa sáng trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sam

Xem danh sách đầy đủ 35 thí sinh đầu tiên lọt vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại đây:

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