Lộ diện 35 thí sinh đầu tiên lọt vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, Vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đã đi đến những thời khắc cuối cùng.
Điều khiến Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thực sự ấn tượng tại Vòng Sơ khảo năm nay không chỉ là số lượng hay chất lượng thí sinh, mà còn là sự đa dạng và sức lan tỏa của cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam 2026 chào đón nhiều bạn trẻ đến từ các dân tộc anh em, như: Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... Mỗi bạn mang theo một bản sắc văn hóa, một câu chuyện riêng và cùng góp phần làm nên bức tranh nhiều màu sắc của vẻ đẹp Việt Nam.
Chúc mừng 35 thí sinh đầu tiên lọt vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, gồm:
1. Đặng Thị Ngọc Lan - 2. Vũ Hồng Hạnh - 3. Phạm Vân Hà
4. Nguyễn Yến Trang - 5. Bùi Mai Linh - 6. Nguyễn Minh Hiền
7. Đinh Ngọc Châu - 8. Bùi Minh Phương - 9. Phạm Thị Phương
10. Nguyễn Thị Hạnh - 11. Thẩm Khánh Ly - 12. Bùi Thị Thái Thanh
13. Lê Trần Bảo My - 14. Nguyễn Thục Uyên Nhi - 15. Tạ Thị Hoa
16. Nguyễn Thị Thúy Linh - 17. Trần Xuân Khánh Linh - 18. Dương Quỳnh Trang
19. Vũ Thị Khánh Vi - 20. Trần Phương Linh - 21. Hoàng Thị Hà Phương
22. Bùi Đặng Thảo Trang - 23. Lê Kim Ngân - 24. Ngô Thị Mai Hoa
25. Nguyễn Thị Thảo - 26. Phạm Lê Ái Linh - 27. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
28. Nguyễn Thị Sen - 29. Nguyễn Diệu Chi - 30. Đinh Thị Quỳnh Anh
31. Tống Khánh Ly - 32. Trần Thị Xuân 33. Nguyễn Bùi Mai Linh
34. Ngô Hà Anh - 35. Nguyễn Hải Yến
Mỗi bạn đã mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ vẻ đẹp, mà còn mang theo những câu chuyện về quê hương, gia đình, quá trình học tập, rèn luyện và những ước mơ đang được nuôi dưỡng. Chính điều đó đã làm nên một Vòng Sơ khảo giàu cảm xúc, giàu hy vọng và đậm tinh thần của chủ đề Miền Hương Sắc.