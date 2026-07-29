Lộ diện 35 thí sinh đầu tiên lọt vòng Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

HHTO - Ngày 29/7, buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc thu hút hàng trăm thí sinh. Trong buổi Sơ khảo, các thí sinh đã trải qua phần phỏng vấn kín và nhân trắc học. 35 người đẹp đầu tiên lọt vào vòng Chung khảo của cuộc thi đã lộ diện.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, Vòng Sơ khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đã đi đến những thời khắc cuối cùng.

Điều khiến Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thực sự ấn tượng tại Vòng Sơ khảo năm nay không chỉ là số lượng hay chất lượng thí sinh, mà còn là sự đa dạng và sức lan tỏa của cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam 2026 chào đón nhiều bạn trẻ đến từ các dân tộc anh em, như: Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... Mỗi bạn mang theo một bản sắc văn hóa, một câu chuyện riêng và cùng góp phần làm nên bức tranh nhiều màu sắc của vẻ đẹp Việt Nam.

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Chúc mừng 35 thí sinh đầu tiên lọt vào vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, gồm:

1. Đặng Thị Ngọc Lan - 2. Vũ Hồng Hạnh - 3. Phạm Vân Hà

4. Nguyễn Yến Trang - 5. Bùi Mai Linh - 6. Nguyễn Minh Hiền

7. Đinh Ngọc Châu - 8. Bùi Minh Phương - 9. Phạm Thị Phương

10. Nguyễn Thị Hạnh - 11. Thẩm Khánh Ly - 12. Bùi Thị Thái Thanh

13. Lê Trần Bảo My - 14. Nguyễn Thục Uyên Nhi - 15. Tạ Thị Hoa

16. Nguyễn Thị Thúy Linh - 17. Trần Xuân Khánh Linh - 18. Dương Quỳnh Trang

19. Vũ Thị Khánh Vi - 20. Trần Phương Linh - 21. Hoàng Thị Hà Phương

22. Bùi Đặng Thảo Trang - 23. Lê Kim Ngân - 24. Ngô Thị Mai Hoa

25. Nguyễn Thị Thảo - 26. Phạm Lê Ái Linh - 27. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

28. Nguyễn Thị Sen - 29. Nguyễn Diệu Chi - 30. Đinh Thị Quỳnh Anh

31. Tống Khánh Ly - 32. Trần Thị Xuân 33. Nguyễn Bùi Mai Linh

34. Ngô Hà Anh - 35. Nguyễn Hải Yến

Mỗi bạn đã mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ vẻ đẹp, mà còn mang theo những câu chuyện về quê hương, gia đình, quá trình học tập, rèn luyện và những ước mơ đang được nuôi dưỡng. Chính điều đó đã làm nên một Vòng Sơ khảo giàu cảm xúc, giàu hy vọng và đậm tinh thần của chủ đề Miền Hương Sắc.