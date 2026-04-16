Nhân vật được khen "tỉnh nhất" phim Bóng Ma Hạnh Phúc từng là sao nhí đình đám

Trong khi Bóng Ma Hạnh Phúc đang gây chú ý bởi những mâu thuẫn "tay ba" giữa Mai (Lê Phương) - Dũng (Lương Thế Thành) - Trang (Ngân Hòa) thì sự xuất hiện của Tú (Bảo Ngọc) cũng gây chú ý. Cô bé út của gia đình có những khoảnh khắc thú vị, nhận tương tác khủng trên mạng xã hội.

Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Bảo Ngọc thủ vai Tú - con gái út của Dũng và Mai. Nếu Trang thành công lấy lòng được Dũng, cậu con cả Vũ và cả mẹ chồng của Mai, thì Tú lại được đánh giá khá "tỉnh táo", có thái độ dè chừng đối với thành viên mới này. Tuy vậy, những mâu thuẫn ban đầu giữa Tú và mẹ có giai đoạn khiến cô bé "sa bẫy" của Trang, khi Trang giúp cô lén đi chơi với bạn trai. Chỉ khi làm hòa với mẹ, Tú mới trở lại đối nghịch với Trang, được người xem ủng hộ.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Bảo Ngọc trong vai Tú. Nữ diễn viên có cách nhả thoại tự nhiên, hài hước một cách duyên dáng, thế nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. Nhiều người xem nhớ ngay đến nhân vật Lam Chi mà Bảo Ngọc từng đóng trong Gia Đình Là Số Một, cho rằng nếu Lam Chi xuất hiện thì Trang chưa chắc "tự tung tự tác" trong nhà như vậy.

Phân đoạn Tú làm hòa với mẹ gây xúc động. Nguồn: THVL

Sinh năm 2008, Bảo Ngọc (hay Lê Huỳnh Bảo Ngọc) vào nghề từ sớm. Năm 6 tuổi, cô đã được mẹ cho theo học năng khiếu, phát triển ca hát lẫn diễn xuất. Vào năm 2015, Bảo Ngọc tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí và đạt giải Á quân, từ đó gây ấn tượng mạnh với khán giả.



Dự án giúp Bảo Ngọc nổi tiếng vượt bậc là Gia Đình Là Số Một bản Việt, trong đó cô đóng phiên bản tiểu thư Hae Ri đanh đá với câu thoại "Cái đồ đáng ghét" kinh điển. Từ đó, cuộc sống và sự nghiệp của sao nhí một thời được công chúng vô cùng quan tâm. Nữ diễn viên tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh và thử sức với cả thời trang và trình diễn.

Đến năm 2025, Bảo Ngọc tham gia dự án Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, thủ vai nữ sinh nhà giàu Mi cùng các bạn lập nhóm nhạc thi đấu tài năng. Dự án thu về con số 232 tỷ đồng, ăn khách bậc nhất năm và giúp Bảo Ngọc đến gần hơn với khán giả đại chúng. Hiện tại khi đã 18 tuổi, Bảo Ngọc ưu tiên tìm kiếm những vai diễn đột phá hơn, trở thành một trong những tân binh đáng trông chờ của phim Việt.​