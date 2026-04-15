Việt Nam chính thức cử đại diện tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026

HHTO - Sự kiện âm nhạc mang tính biểu tượng toàn cầu này sẽ hạ cánh tại châu Á với đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan.

Việc Việt Nam chính thức xác nhận sẽ cử đại diện tham gia cuộc thi được xem là một bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của một trong những thị trường âm nhạc phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, chương trình có sự đồng hành của kênh VTV3 thuộc Đài Truyền hình Việt Nam cùng đơn vị phối hợp sản xuất Dao Music Entertainment. Sự hiện diện của các nghệ sĩ Việt trên sân khấu tầm cỡ này là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc và là nhịp cầu đưa âm nhạc Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa giải đầu tiên dự kiến quy tụ đại diện từ 10 quốc gia bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal và Bhutan. Theo Ban tổ chức, danh sách này vẫn đang tiếp tục được mở rộng, hứa hẹn một cuộc tranh tài sôi nổi. Với khẩu hiệu “United by Music” (Kết nối bằng âm nhạc), cuộc thi tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi suốt 70 năm của thương hiệu Eurovision, đó là tôn vinh sự đa dạng và sức mạnh hàn gắn của nghệ thuật.

Ông Martin Green, Giám đốc Eurovision Song Contest nhấn mạnh rằng việc mở ra chương mới tại châu Á nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập cuộc thi mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là sân chơi được thiết kế để phản ánh đúng tiếng nói, bản sắc và khát vọng của một khu vực năng động với hơn 600 triệu khán giả.

Lý giải về việc chọn Bangkok làm thành phố đăng cai, Ban tổ chức khẳng định đây là trung tâm văn hóa và giải trí hàng đầu, nơi giao thoa hoàn hảo giữa các giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

Với sự đầu tư bài bản và tầm nhìn chiến lược, Eurovision Song Contest Asia 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện giải trí đáng chú ý nhất trong năm. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một cuộc thi ca hát, mà còn là một không gian nơi các quốc gia cùng nhau chia sẻ văn hóa, tạo nên một cộng đồng yêu nhạc không biên giới.

Eurovision là bệ phóng cho nhiều ngôi sao huyền thoại như ABBA hay Céline Dion.