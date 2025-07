Nhiệt độ Hà Nội giảm đến mức ít thấy trong tháng 7, bao giờ miền Bắc hết mưa?

HHT - Mưa dông vẫn tiếp tục ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. Dự báo ngày mai nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm, tới mức ít thấy ở thời điểm tháng 7 của năm. Bao giờ miền Bắc mới hết đợt mưa diện rộng này?

Ở nhiều tỉnh thành miền Bắc hiện tại, trời chủ yếu hoặc mưa hoặc nhiều mây. Diễn biến thời tiết khá phức tạp trong ngày: Lúc mưa hoặc nhiều mây thì mát, những lúc khác mà có nắng thì oi (do ẩm). Mưa xảy ra rải rác, gián đoạn. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 11/7, có những nơi đã có mưa lớn, như Đông Cửu 1 (Phú Thọ) 88,6mm, Mường Lựm (Sơn La) 64,8 mm…, theo Vrain.

Hôm nay và ngày mai dự báo miền Bắc mưa nhiều hơn, đáng lưu ý là có thể có những điểm mưa rất to cục bộ, dễ tập trung ở vùng núi và trung du, gây nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất. Vì vậy, người dân ở những khu vực này lưu ý theo dõi các cảnh báo và nếu/ khi có hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương thì cần nhanh chóng thực hiện để giữ an toàn.

Tại Hà Nội, đêm nay đến rạng sáng mai cũng có thể có mưa to. Ngày mai, 12/7, nhiệt độ giảm một chút nữa, và nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều mai có thể chỉ ở mức 30oC. Đây là mức nhiệt độ ít thấy vào tháng 7, vì mức nhiệt cao trung bình ở Hà Nội vào tháng 7 hằng năm là 34oC, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ. Nhiệt độ cảm nhận thực tế cao nhất trong ngày tại Hà Nội vào trưa mai có thể ở mức 35oC, như vậy đã là rất “nhẹ nhàng” ở thời điểm này của năm rồi.

Dự báo mưa dông ở miền Bắc sẽ giảm dần từ 13/7 (Chủ Nhật), nhiệt độ sẽ tăng nhưng mưa rải rác vẫn sẽ xảy ra.