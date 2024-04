Nhiệt độ ở Philippines lên 51 độ C, dự báo đợt nắng nóng gay gắt bao trùm Đông Nam Á

HHT - Cơ quan khí tượng ở Philippines đã cảnh báo về đợt nắng nóng dữ dội, khiến nhiệt độ ở nhiều nơi lên đến 51 độ C. Dự báo là đợt nắng nóng này sẽ lan rộng ra khắp Đông Nam Á trong đó có Việt Nam trong tuần sau.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia của Philippines (PAGASA), được đăng trên trang Xinhua, có ít nhất 9 khu vực ở khắp đất nước Philippines bị xếp vào danh sách những khu vực “nóng nguy hiểm”, với nhiệt độ có thể lên đến 51oC trong những ngày tới. Mức độ “nóng nguy hiểm” tức là nhiệt độ sẽ từ 42oC trở lên. Ngoài những khu vực đó thì phần còn lại của Philippines cũng được cảnh báo là cần “cực kỳ thận trọng” với nhiệt độ ở mức 33 - 41oC.

PAGASA nhấn mạnh, khi thời tiết đang “nóng nguy hiểm”, người dân ra ngoài trời rất dễ bị kiệt sức, say nắng, chuột rút, mất nước…

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Thái Lan cũng đã ra cảnh báo nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước trong những ngày tới và khuyên người dân tránh ra ngoài trời nhiều. Các nhà chức trách ở nước này thông báo, mùa Hè đã thực sự đến và thời tiết sắp tới sẽ là nóng và rất nóng, hiện nay một số khu vực đã ghi nhận mức nhiệt độ 44,5oC.

Từ ngày mai, nhiệt độ ở nhiều thành phố Đông Nam Á lên rất cao. Chiều 12/4, nhiệt độ ở Hà Nội (Việt Nam) là 37 - 38oC, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) là 40oC, Bangkok (Thái Lan) 42oC, Vientianne (Lào) 42oC, Phnom Penh (Cambodia) 42oC…

Mà theo dự báo hiện tại, nắng nóng khắc nghiệt sẽ gia tăng, bao trùm các nước Đông Nam Á trong tuần tới. Tại nước ta, vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 18/4, tức là thứ Năm tuần sau), nhiệt độ ở Hà Nội sẽ lên 41 - 42oC, Thành phố Hồ Chí Minh lên 39 - 40oC. Cùng thời điểm, một số thành phố ở Đông Nam Á cũng nóng dữ dội, như Bangkok (Thái Lan) 43 - 44oC, Singapore 38oC, Vientianne (Lào) 39 - 40oC…