Nhiều vi phạm về BHXH, BHYT được phát hiện, xử lý

Từ ngày 3 - 7/10, đoàn công tác liên ngành Bộ Công an và BHXH Việt Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan về đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Đoàn đã kiểm tra trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Dương.

Phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vi phạm

Qua báo cáo cho thấy, thời gian qua, cơ quan Công an và BHXH 4 tỉnh đều đã ký, ban hành các Quy chế phối hợp, Kế hoạch liên ngành nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp) ngày càng nâng cao.

Tại 4 địa phương, Công an tỉnh và BHXH tỉnh thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình nợ BHXH, BHYT; thông tin về các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật trong trốn đóng, gian lận, trục lợi… BHXH, BHYT để xác minh, điều tra, xử lý. Đồng thời, hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh kiểm tra tại doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi trục lợi, sử dụng hồ sơ, tài liệu giả, cấp khống giấy tờ trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Từ đầu năm 2022 đến nay, BHXH tỉnh Đồng Nai đã chuyển 5 vụ việc liên quan tới lập hồ sơ khống, gian lận về BHTY sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý; chuyển 11 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH của người lao động có dấu hiệu dùng hồ sơ giả… Tại Bình Dương, cơ quan BHXH đã phối hợp với ngành Công an thu nợ BHXH hơn 65 tỷ đồng của 88 đơn vị, qua đó đã thu được hơn 30 tỷ đồng của 54 đơn vị.

BHXH TP.Đà Nẵng cũng đã phối hợp với cơ quan Công an tiến hành thanh, kiểm tra việc đóng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 14 doanh nghiệp; mời 233 đơn vị làm việc về việc chậm đóng BHXH, BHYT. Kết quả, có 166 đơn vị nộp hơn 10 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT. Tại Quảng Nam, cơ quan công an và BHXH cũng thường xuyên trao đổi thông tin về nợ, trục lợi BHXH, BHYT, qua đó thu được trên 9 tỷ đồng tiền nợ của 58 doanh nghiệp.

Nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực

Đánh giá công tác phối hợp giữa cơ quan Công an và cơ quan BHXH đã được triển khai rất chặt chẽ, song các ý kiến tại các buổi làm việc của Đoàn Công tác đều chung nhận định, hoạt động phối hợp hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Một số doanh nghiệp cố tình chậm nộp, nợ BHXH, BHYT kéo dài; một số DN giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, dẫn tới nợ BHXH, BHYT, quyền lợi người lao động không được đảm bảo…

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đến tháng 3/2022, trên địa bàn tỉnh có 369 đơn vị nợ BHXH làm ảnh hưởng quyền lợi của trên 11.000 người lao động. Cơ quan Công an đã phối hợp xử lý nhiều đơn vị, nhưng tình trạng chậm đóng BHXH còn phổ biến. Đây là tội phạm mới được quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, nên việc củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo pháp luật còn gặp khó khăn, nhất là trong việc xác định hành vi giữa chậm đóng và trốn đóng.

Đại diện BHXH tỉnh Bình Dương chia sẻ, việc công an xử lý hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH chưa được như đề xuất của cơ quan BHXH, do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, BHXH Bình Dương kiến nghị Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan thống nhất hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ để thuận tiện cho cơ quan BHXH khi kiến nghị khởi tố tội trốn đóng BHXH, BHYT theo Bộ luật Hình sự.

Đoàn công tác liên ngành Công an và BHXH cũng ghi nhận nhiều kiến nghị, như: Cần xem việc chậm đóng BHXH, BHYT là hành vi vi phạm nghiêm trọng; nhiều vi phạm mới phát sinh như mua – bán sổ BHXH, cấp khống giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH, làm giả giấy tờ để chiếm đoạt BHXH...

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo BHXH Việt Nam và Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất để kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh, việc chậm đóng, trốn đóng BHXH có chiều hướng tăng, gây thiệt hại cho người lao động và gây dư luận không tốt. Do đó, đối với những vấn đề tồn tại do chính sách thì cần phải sửa đổi để có thể xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn khẳng định, công tác phối hợp giữa Công an và BHXH các tỉnh đã góp phần ngăn ngừa lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, góp phần ổn định an ninh xã hội trên địa bàn; qua thanh kiểm tra liên ngành cũng góp phần khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng kéo dài và các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT. Thời gian tới, theo ông Sơn, cơ quan BHXH sẽ phối hợp chặt chẽ với công an để xử lý, khởi tố những đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động.