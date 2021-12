Nhìn lại hành trình đưa Thùy Tiên xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2021

HHT - Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 60 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021 trong đêm Chung kết vừa diễn ra tối ngày 4/12.

Tối 4/12, Chung kết đấu trường nhan sắc Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) 2021 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trên thế giới, hằng năm quy tụ một lượng thí sinh đông đảo không thua kém Miss Universe. Năm nay, Miss Grand International có 60 người đẹp đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam năm nay là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô từng giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt Top 5 Hoa Hậu Việt Nam năm 2018. Thùy Tiên cao 1m71 với các số đo 3 vòng lần lượt được công bố là 83-62-92 vào thời điểm trước khi lên đường tới Miss Grand International 2021.

Ngày 16/11, Thùy Tiên chính thức lên đường sang Thái Lan, cô cũng giành vị trí dẫn đầu trong BXH Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn. Đây là một động lực rất lớn, giúp người đẹp tràn đầy năng lượng sẵn sàng cho cuộc thi.

Người đẹp khiến người hâm mộ bùng nổ khi diện trang phục cùng tông màu với Miss Grand International 2020 trong buổi nhận sash. Không ít netizen cho rằng đây là “điềm báo” vương miện sẽ được Miss Grand International 2020 trao lại cho Thùy Tiên.

Trong bữa tối đặc biệt cùng ngài Nawat - Chủ tịch cuộc thi và bà Teresa - Phó Chủ tịch cuộc thi, Miss Grand International 2020 Abena Appiah, Thùy Tiên đã có màn thể hiện xuất sắc. Cô giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trôi chảy, và chào hỏi bằng tiếng Thái rất đáng yêu dù cho biết mới chỉ học được 1 tháng.

Sau phần thi phụ đầu tiên trình diễn trang phục áo tắm, Thuỳ Tiên đã xuất sắc đứng đầu trong BXH Best In Swimsuit do người hâm mộ bình chọn.

Thùy Tiên sải bước đầy chắc chắn trên sàn runway giữa biển. Người đẹp tạo điểm nhấn bằng cú xoay slow-motion và điệu nhảy ấn tượng trên đường đi. Phần thi này là cơ hội để Miss Grand Vietnam 2021 khoe trọn vẻ đẹp và kỹ năng của mình trước dàn BGK gồm đương kim Miss Grand International 2020, Chủ tịch và Phó chủ tịch cuộc thi.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi tiếp theo đó, người đẹp cũng rất năng nổ trong việc khoe những bộ trang phục mới của mình trong mỗi phần thi lên tài khoản cá nhân trên MXH. Cô gây ấn tượng mạnh với những thiết kế độc đáo, cắt xẻ táo bạo, khoe thân hình khỏe khoắn.

Ở đêm thi Trang phục Dân tộc, Thùy Tiên chiếm trọn spotlight cùng bộ trang phục Thiên Thần Áo Xanh. Người đẹp nở nụ cười rạng rỡ, tự tin sải bước cùng phần cánh cực bắt mắt đính sau trang phục. Bước đi trên đôi bốt cao gần 20cm, những bước catwalk của Thùy Tiên vẫn vô cùng uyển chuyển.

Tới đêm thi Bán kết ngày 2/12, sau hai màn thể hiện ấn tượng, Thuỳ Tiên được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Miss Grand International 2021. Người đẹp sải bước đầy tự tin trong thiết kế nổi bật của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi hô vang hai tiếng Việt Nam với một quãng hơi dài.

Trong đêm thi Chung kết 4/12, người đẹp Thùy Tiên tiếp tục có màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Cô trả lời câu hỏi ứng xử tự tin, giao lưu tiếng Anh cực kỳ trôi chảy cùng MC, thậm chí nói tiếng Thái cũng rất chuẩn.

Khi được hỏi thêm câu hỏi phụ cùng Hoa hậu Ecuador, để BGK đưa ra quyết định cuối cùng: “Tại sao bạn nghĩ bạn xứng đáng giành được vương miện Miss Grand International 2021?” Thùy Tiên thậm chí đã trả lời bằng tiếng Thái, và cô cho biết đã sẵn sàng ở lại Thái Lan một năm để thực hiện nhiệm vụ của Miss Grand International 2021.

Cuối cùng, Thùy Tiên đã khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong vui sướng khi chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) 2021. Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện Việt Nam chính là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Chúc mừng Thuỳ Tiên!

JEANIE (tổng hợp)