Những bí ẩn mãi chưa được tiết lộ của biên kịch Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

HHT - Biên kịch “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt” chính là nhân vật bí ẩn và khó hiểu khi bao nhiêu năm qua, người này chưa từng lộ diện.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýtcàng ăn khách, những thông tin về ê kíp làm phim càng được khán giả quan tâm. Đạo diễn hay dàn cast thì đã quá quen thuộc, nhưng biên kịch - người góp công cực lớn cho thành công của phim lại là một điều bí ẩn mãi chưa được giải đáp.

Cho đến bây giờ, mọi người chỉ biết người này tên Lim Sang Choon, cũng là người đứng sau hai bộ phim đình đám khác là Fight for My Way (Thanh Xuân Vật Vã), When the Camellia Blooms (Khi Hoa Trà Nở). Vì Lim Sang Choon không có một thông tin gì thêm, chưa từng lộ diện nên có rất nhiều tin đồn ly kỳ xoay quanh biên kịch.

Chẳng hạn người ta nói rằng Lim Sang Choon chỉ là bút danh của một phụ nữ. Ngày trước, cô lấy tên thật để gửi kịch bản đến các công ty sản xuất phim thì đều bị từ chối, vì họ vẫn thích làm việc với biên kịch nam hơn. Vậy là cô chọn một bút danh thật nam tính, và từ đó viết kịch bản nào cũng được dựng thành phim, được yêu thích.

Biên kịch này cũng chưa từng lộ diện trước công chúng. Có năm, phim Khi Hoa Trà Nở giành giải kịch bản xuất sắc ở Baeksang Arts Awards và đạo diễn phim này đã lên sân khấu nhận thay, bởi biên kịch Lim Sang Choon không đến. Cô từng khẳng định rằng nếu tên thật hay hình ảnh của mình bị lộ, cô sẽ dùng một bút danh khác để tiếp tục ẩn thân.

Netizen Hàn đồn rằng Lim Sang Choon từng là nhân viên văn phòng, nhưng lại có hứng thú viết kịch bản. Năm 2013, cô đã lọt vào chung kết một cuộc thi về kịch bản phim truyền hình và từ đó có tác phẩm lên phim.

Biên kịch Lim Sang Choon không viết nhiều, vài năm mới cho ra một kịch bản mới nhưng luôn được khán giả hết lời khen ngợi nhờ câu chuyện giản dị, gần gũi nhưng thực tế, các nhân vật mạnh mẽ, dù bị cuộc sống vùi dập vẫn không ngừng cố gắng và yêu thương lẫn nhau.