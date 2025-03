Possessed Love 2 tập 6: Catfish nữ mới gây xáo trộn, "bùng binh tình cảm" phức tạp

HHT - Các mối quan hệ của dàn thí sinh "Possessed Love 2" diễn biến phức tạp trong tập 5 và 6. Catfish nam gây trầm trồ nhờ visual điển trai lại 2 lần nhận "kết đắng". Catfish nữ mới lộ diện, dự đoán sẽ "quậy đục nước" nhà chung trong nửa chặng hành trình sau. Yun Jeong là người chơi đầu tiên bật khóc trong mùa 2 của chương trình.

Toàn bộ kết quả bỏ phiếu đêm thứ 3 ở sảnh Thần linh được tiết lộ trong tập 5 Possessed Love 2, có tới gần một nửa dàn cast gồm Yu Ra, Hyun Woo, Byeong Yeol, Sang Hyuk không nhận được phiếu bầu. Gang Won - Ra Yun, Ho Am - Yu Gyeong là hai cặp người chơi duy nhất có lựa chọn trùng khớp.

Khởi động ngày thứ 4, dàn cast gặp nhau tại điện Nhân duyên. Ho Am và Yu Gyeong có khoảng khắc đáng chú ý khi anh can đảm thể hiện tình cảm hướng về cô. Cặp đôi pháp sư cũng nhận được tín hiệu tích cực từ "bề trên".

Yun Jeong - người đang thầm thích Ho Am rơi vào tình huống tội nghiệp. Qua những lá bài, cô lờ mờ đoán ra sự tiến triển tích cực giữa cặp đôi pháp sư, dần trở nên rối bời. Cô bật khóc khi nhận được những lời khích lệ, cổ vũ từ Ho Am.

Các thầy bói có buổi hẹn hò xếp nhóm trớ trêu trong tập 5 Possessed Love 2. "Bùng binh" tay tư gồm Gang Won, Yu Ra, Hyun Woo, Ra Yun hẹn hò ở vườn thú.

Không khí kì lạ, ngột ngạt bao trùm buổi hẹn hò vì mối quan hệ phức tạp giữa các người chơi. Yu Ra chủ động tiếp cận Gang Won bằng cách ngồi ghế lái phụ. Gang Won nỗ lực trò chuyện nhưng liên tục bị Ra Yun phớt lờ.

Sau cuộc "đối chất", Gang Won, Yu Ra được cho là đã chắc chắn mối quan tâm hướng về đối phương. Yu Ra và Hyun Woo nhận ra tình cảm của mình là đơn phương, nhưng vẫn quyết định bỏ phiếu rung động.

Nhóm 5 người gồm Sang Hyuk, Ho Am, Byeong Yeol, Yu Gyeong, Yun Jeong cùng đi lễ. Yun Jeong để tâm đến sự thân thiết giữa Ho Am và Yu Gyeong. Tuy nhiên, quan hệ tưởng chừng như êm đẹp của cặp đôi pháp sư lại đứng trước nhiều nguy cơ. Yu Gyeong rung động trước lời tỏ tình của Ho Am tại điện Nhân duyên lại tâm sự rằng cô không thể rời mắt khỏi Byeong Yeol. Cô tiết lộ rằng mình bị hấp dẫn bởi thầy bói tử vi ngay từ khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên.

Trong đêm thứ 4, kết quả bỏ phiếu gây bất ngờ. Yun Jeong lần đầu tiên không nhận được phiếu bình chọn nào. Người chơi nữ thất vọng vì tình cảm không được đáp lại, hoảng loạn vì các phán đoán liên tục chệch hướng.

Sang Hyuk - nhân tố sáng giá được bổ sung nhận "kết đắng". Nam catfish hai lần liên tiếp không được lựa chọn.

Hyun Woo "phải lòng" Ra Yun sau một lần hẹn hò. Đáng tiếc, trái tim nữ pháp sư lại chỉ hướng về Gang Won khiến Hyun Woo 2 lần trống phiếu.

Có 2 cặp tiếp tục ghép đôi thành công ở cuối tập 5 là Gang Won - Ra Yun và Ho Am - Yu Gyeong.

Theo nhá hàng tập 6, danh tính của catfish nữ được tiết lộ. Những lá bài tarot mô tả người chơi nữ sắp gia nhập nhà chung Possessed Love 2 sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tính cách thẳng thắn, dễ xúc động. Dự đoán từ Yu Ra cho biết người chơi nữ mang mệnh Thỏ Đỏ có thể sẽ không hài lòng với những người đàn ông trong nhà chung.

Catfish nữ nhận được đặc quyền, tìm hiểu riêng với từng thí sinh nam. Phản ứng của dàn cast nam cho thấy họ bị hấp dẫn, dao động trước người phụ nữ xinh đẹp.

Các nữ thầy bói lựa chọn đối tượng hẹn hò lần 3 dựa trên thẻ cào. Tuy nhiên, phiếu bầu của thí sinh mới khiến kết quả này bị xáo trộn, gây nên sự hỗn loạn chưa từng có tại nhà chung.

Cuộc trò chuyện của dàn người chơi nữ vào ngày thứ 5 khi lựa chọn bạn hẹn cũng gây xôn xao. Yu Ra nhắc tên Sang Hyuk là đối tượng quan tâm sau khi mối quan hệ với Gang Won không thành. Yu Gyeong bày tỏ sự tò mò hướng về Byeong Yeol trong khi 2 đêm trước đó đều bỏ phiếu cho Ho Am.

Dự đoán tuyến tình cảm giữa các người chơi sẽ trở nên gay cấn hơn trong các diễn biến tới của Possessed Love 2. Gang Won và Ra Yun vừa hiểu rõ lòng mình thì Thỏ Đỏ - định mệnh của Gang Won gia nhập. Thuyền Ho Am - Yu Gyeong gặp "sóng gió" khi trái tim nhà gái "đổi chiều". Sang Hyuk và Byeong Yeol đột ngột chuyển hướng trái tim về phía Yu Ra, tạo ra bùng binh tay ba khó đoán.