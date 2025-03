Snow White (2025): Diễn xuất của "Bạch Tuyết" Rachel Zegler có đáng bị chê bai?

HHT - Khán giả vẫn đang tranh cãi không ngớt về màn hóa thân của Rachel Zegler trong vai chính "Snow White" (2025). Tuy nhiên, nàng Bạch Tuyết bản live-action của Disney có đáng bị "ném đá" nhiều đến vậy?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Khi ồn ào "đi trước"

Câu chuyện ồn ào của Snow White (2025) bắt đầu khi hình tượng Bạch Tuyết được Disney công bố khác với bản gốc: Nữ chính Rachel Zegler không có làn da trắng như tuyết hay bờ môi đỏ như máu. Diễn viên sinh năm 2001 cũng thẳng thừng khẳng định cô không thích hình tượng công chúa Bạch Tuyết bản 1937. Tham gia vào bản live-action 2025 của Disney, Rachel Zegler kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới: "Bạch Tuyết sẽ không thực sự được hoàng tử cứu. Cô ấy sẽ không mơ về tình yêu đích thực. Cô ấy muốn trở thành một nhà lãnh đạo vì biết rõ bản thân có khả năng". Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Rachel Zegler và Gal Gadot (vai Hoàng hậu Regina) cũng bị đồn đoán cơm không lành, canh không ngọt. Cả hai bất đồng quan điểm chính trị và làm việc ở phim trường trong trạng thái "căng như dây đàn".

Những chia sẻ của Rachel Zegler nhận về phản ứng trái ngược từ công chúng. Dù từng gây sốt với vai diễn Maria trong West Side Story và "ẵm" Quả Cầu Vàng 2021, Rachel Zegler vẫn bị nhận định hoàn toàn không hợp với vai Bạch Tuyết. Tạo hình của nữ diễn viên kém nổi bật trên màn ảnh rộng với mái tóc quá ngắn so với gương mặt. Ngoại hình Rachel Zegler không mang nhiều "dáng dấp" của nàng Bạch Tuyết trong tuổi thơ của hàng triệu khán giả.

Các bộ cánh Rachel Zegler diện cũng nhạt nhòa. Những người hâm mộ lâu năm của Disney khẳng định, so với các bộ váy bản live-action Beauty And The Beast (2017) hay Cinderella (2015), thời trang của nữ chính Snow White (2025) thiếu độ lung linh và không toát lên được "hào quang" nhân vật chính.

Không "ăn điểm" ở phần nhìn, Rachel Zegler cũng chẳng bung được nội lực diễn xuất với kịch bản non tay của Snow White. Tuyến truyện mẹ ghẻ - con chồng bị khai thác hời hợt và Bạch Tuyết chiến thắng quá dễ dàng, do đó nhân vật này khó tạo được bất ngờ cho người xem. Phần được mong chờ nhất - chuyện tình yêu lãng mạn giữa Snow White với trưởng băng cướp Jonathan lại được khai thác "nhanh như chớp", khiến khán giả chưa kịp rung rinh với tương tác của hai nhân vật.

Hình tượng của Bạch Tuyết "bản nâng cấp" 2025, cùng tham vọng thể hiện thông điệp về nữ quyền mạnh mẽ, đáng tiếc lại chỉ được bộc lộ qua phần thoại đậm tính "giáo điều". Những lời nhắn nhủ về đức tính chân thực, kiên cường, dũng cảm, công bằng của nàng Bạch Tuyết cứ được lặp lại nhiều lần, thay vì được chứng minh qua hành động, khiến nhân vật của Rachel Zegler "nói nhiều, làm ít". Dù mục tiêu là trả lại cuộc sống yên bình cho người dân và diệt trừ cái ác, Bạch Tuyết bản live-action lại mất quá nhiều thời gian cho phần truyện ở trong rừng và cho phân đoạn... ăn táo độc của phù thủy.

Diễn xuất có đáng bị vùi dập?

Dù bị tạo hình và cốt truyện "ghì" lại nội lực, Rachel Zegler vẫn có màn hóa thân tròn trịa trong Snow White. Với nền tảng thanh nhạc vững chắc, Rachel Zegler thể hiện tốt các phân đoạn ca hát của Snow White. Diễn viên Gen Z sở hữu giọng hát dày, nội lực và cách ngân nga đậm chất Broadway, nhờ đó mà ca khúc Waiting On The Wish dễ dàng "chạm" đến trái tim của khán giả.

Diễn xuất bằng ánh mắt của Rachel Zegler cũng được đánh giá cao. Cô vào vai một Bạch Tuyết với đôi mắt "biết nói": Khi long lanh cảm động trước tình cảm đáng quý của bảy chú lùn, khi mạnh mẽ cương trực để đối đầu với âm mưu của Hoàng hậu Regina. Khuôn miệng đẹp cũng là điểm cộng của Rachel Zegler. Nụ cười thơ ngây của Bạch Tuyết tỏa sáng trên khuôn hình của Disney và tạo nên những trường đoạn đậm chất cổ tích.

Bên cạnh đó, Rachel Zegler cũng có diễn xuất hình thể không phải dạng vừa. Nữ chính Snow White "lướt" trên các đoạn nhạc thăng trầm với khả năng vũ đạo tốt. Từng vào vai Juliet và Eva Peron trên sân khấu Broadway, các phân đoạn cần cho thấy nét tính cách hồn nhiên, vui tươi của Bạch Tuyết - thông qua các động tác nhảy solo và khiêu vũ - không hề làm khó được Rachel Zegler.

Dù nhận về nhiều "gạch đá", không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Rachel Zegler. Nữ diễn viên người Mỹ đã thể hiện tốt nhất có thể trên nền câu chuyện của Snow White, đảm bảo đủ được các gạch đầu dòng về hình thể - giọng hát - biểu cảm. Dù gặp "sóng gió" về kịch bản và vấn đề truyền thông, Rachel Zegler vẫn xứng đáng với lời khen là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Hollywood, tính đến thời điểm hiện tại.