Những bí quyết làm đẹp trên mạng nghe rất thuận tai nhưng chưa chắc đã đúng

HHT - Trên mạng dường như ai cũng trở thành chuyên gia làm đẹp, sẵn sàng chia sẻ bí quyết sở hữu làn da hoàn hảo, lớp trang điểm không tì vết và mái tóc mơ ước. Nhưng sự thật không phải mẹo nào cũng đúng với thực tế!

Dưỡng ẩm cho da với axit hyaluronic

Hyaluronic acid đúng là một chất giữ ẩm mạnh mẽ, có khả năng hút nước từ môi trường bên ngoài hoặc từ các lớp sâu của da lên bề mặt. Tuy nhiên, nếu da bạn đang rất khô hoặc không có đủ độ ẩm trong môi trường thì hyaluronic acid có thể làm tình trạng khô da trở nên tồi tệ hơn.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng hyaluronic acid khi da còn ẩm và dùng thêm một loại kem dưỡng ẩm tốt để giữ cho làn da luôn đủ ẩm, mềm mại và căng mọng.

Tóc mọc nhanh hơn nếu bạn cắt tóc thường xuyên

Việc cắt tóc thường xuyên không liên quan đến tốc độ mọc tóc. Tốc độ mọc tóc chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố di truyền, sức khỏe và chế độ ăn uống. Việc cắt tóc chỉ có thể ngăn ngừa chẻ ngọn và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của tóc, giúp tóc khỏe mạnh hơn và dễ quản lý hơn.

Vì vậy, nếu bạn muốn tóc mọc nhanh hơn, hãy lưu tâm và nghiên cứu cách để cải thiện chế độ ăn uống, cách chăm sóc tóc, và từ bỏ ý tưởng cắt tóc thường xuyên chỉ vì muốn tóc mọc nhanh hơn.

Kem nền bị oxy hóa

Đừng sợ sử dụng kem nền lên da sẽ bị oxy hóa, vì trong các sản phẩm mỹ phẩm, kể cả kem nền đều chứa một lượng chất bảo quản, được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các phản ứng hóa học với các yếu tố bên ngoài.

Sau khi dùng kem nền lên da mặt, chúng có thể trở nên tối màu hơn. Điều này xảy ra vì sắc tố trong kem nền phản ứng với bã nhờn do da tiết ra, khiến màu sắc trở nên đậm hơn so với lúc ban đầu, hoặc đơn giản là do kem nền đã khô lại, không liên quan gì đến việc bị oxy hóa.

Lỗ chân lông mở và đóng

Những video gợi ý sử dụng các sản phẩm thu nhỏ lỗ chân lông, hoặc xông mặt để giúp lỗ chân lông mở ra, hấp thụ mỹ phẩm tốt hơn nhiều đến nổi chúng ta tưởng đâu lỗ chân lông thực sự có cơ chế mở và đóng. Nhưng thực tế, lỗ chân lông không phải là cơ bắp, vì vậy chúng không thể giãn nở hay co lại.

Khi bị tắc nghẽn bởi bã nhờn, bụi bẩn hay lớp trang điểm, chúng sẽ trông to hơn bình thường vì những nốt đen trở nên rõ rệt. Mặc dù các sản phẩm tẩy tế bào chết có thể giúp giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông, nhưng chúng ta chắc chắn không thể đóng chúng lại. Tương tự, nhiệt độ hơi nước cao cũng không thể mở lỗ chân lông, mà chỉ đơn giản là làm mềm da, giúp da dễ dàng hấp thụ các sản phẩm mỹ phẩm hơn.