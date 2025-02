Tủ đồ makeup và skincare quá bừa bộn, nên bắt đầu dọn và sắp xếp từ đâu?

HHT - Vòng lặp không hồi kết của những cô nàng ghiền makeup và skincare chính là: Đồ đã mua dùng mãi không hết, mà vẫn liên tục mua thêm đồ mới về. Cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này là đặt ra những nguyên tắc cho bản thân, thanh tẩy và sắp xếp lại tất cả!

Đối diện với tủ đồ makeup đầy ắp và lẫn lộn đồ mới, đồ cũ, các nàng muốn sắp xếp lại nhưng khó để biết phải bắt đầu từ đâu. Vì vậy, từng bước nhỏ này sẽ giúp các nàng hoàn thành việc thanh tẩy và dọn dẹp kho đồ skincare, makeup của mình một cách dễ dàng.

Bước 1: Kiểm tra hạn sử dụng

Nếu không tìm thấy hạn sử dụng được in trên bao bì, hãy cố nhớ lại bạn đã mua chúng bao lâu rồi. Ngoài ra, hãy tập cho mình một thói quen hữu ích đó là chỉ mua mỹ phẩm có in hạn sử dụng, để dễ bề quản lý và sử dụng. Trong trường hợp được tặng, hoặc mỹ phẩm phù hợp với da của bạn lại là loại không có in hạn sử dụng, thì hãy ghi ngày mà bạn mở nắp và dán lên chai.

Hạn sử dụng chung và thông thường nhất:

- Bất cứ sản phẩm nào dùng cho mắt cần được bỏ đi sau 3 đến 6 tháng.

- Các sản phẩm dùng cho môi nên được thay mới sau mỗi 12 tháng.

- Các sản phẩm dạng lỏng hay kem cho mặt có hạn sử dụng lên đến 1 năm.

- Các sản phẩm dạng bột thể được sử dụng đến 18 tháng.

Bước 2: Vứt hết những món nào bị biến dạng hoặc có mùi là lạ

Dù vẫn chưa hết hạn sử dụng, nhưng mỹ phẩm vẫn có thể hỏng bởi quá trình tiếp xúc với không khí, ánh nắng, vi khuẩn từ bàn tay con người. Nếu các sản phẩm bị biến đổi về màu sắc, cấu trúc, mùi hương thì tốt nhất hãy vứt nó đi.

Một điều bạn nên chú ý, đó chính là dụng cụ trang điểm, chẳng hạn như các loại cọ phấn má, phấn mắt, phấn phủ... Nếu cọ của bạn không quay trở về hình dáng cũ sau khi sử dụng mà bệt lại, cong queo khô cứng, thì bạn có thể thay cọ mới được rồi.

Bước 3: Vệ sinh cọ và dụng cụ trang điểm

Trên lý thuyết, cọ và dụng cụ trang điểm nên được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Thực tế là chả ai có thời gian để làm điều đó cả. Một tips cho bạn đó là chuẩn bị một bình xịt cồn 70 độ (loại mua ở nhà thuốc) và xịt lên cọ/dụng cụ trước khi sử dụng. Với cách đó, bạn sẽ kéo dài thời gian phải vệ sinh cọ thành một tháng một lần. Rửa cọ với nước ấm và dầu gội lành tính (chất tẩy rửa mạnh có khả năng làm hỏng các sợi lông cọ) rồi sau đó để cọ nằm khô tự nhiên.

Đối với mút trang điểm, hãy rửa sạch mỗi 2 tuần sử dụng bằng cọ rửa chuyên dụng và đợi khô hoàn toàn rồi mới sử dụng tiếp.

Bước 4: Vệ sinh mỹ phẩm trang điểm

Các mỹ phẩm trang điểm mắt cần được chú ý vệ sinh cẩn thận, lau chùi phần bụi phấn dư thừa trên bao bì sản phẩm. Chì và sáp kẻ mắt nên được gọt để bỏ đi lớp chì cũ đầy vi khuẩn mỗi tuần và nên xịt nhẹ nhàng một lớp cồn trước khi sử dụng.

Đối với son thì không thể xịt cồn vào được rồi. Thay vì thế, bạn hãy dùng một con dao bén để cắt đi lớp mỏng vừa đủ. Vỏ đựng sản phẩm cũng nên được lau thường xuyên bằng khăn tiệt trùng sau vài tuần sử dụng.

Bước 5: Sắp xếp khoa học

Đừng quăng mỹ phẩm lung tung hay nhồi nhét chúng vào chiếc túi plastic một cách vô tội vạ. Hãy đầu tư một tủ đựng đồ trang điểm nhiều ngăn nhỏ, chất liệu trong suốt càng tốt bởi bạn có thể nhìn thấy mọi thứ trong đó. Bạn có thể sắp xếp theo hai cách: Theo loại hoặc theo tần suất sử dụng.

Vị trí đặt tủ đồ skincare và makeup cũng vô cùng quan trọng. Hãy tránh ánh nắng trực tiếp, bởi ánh nắng có thể làm biến chất mỹ phẩm. Nhưng tránh nắng không có nghĩa là đặt mỹ phẩm trong phòng tắm vì phòng tắm khá bí và ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh hơn. Và cuối cùng, luôn đóng chặt nắp sản phẩm sau khi sử dụng để hạn chế sự tiếp xúc với không khí có thể làm oxy hóa sản phẩm.