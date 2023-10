Những buổi dạy hát "bất ổn" của Nguyễn Trần Trung Quân: Bị mẹ gọi điện chê "đanh đá"

HHT - Á hậu Phương Nhi liên tiếp gặp rắc rối khi livestream, có rắc rối là do cô bị hiểu nhầm, có rắc rối là do cách ăn nói của nàng hậu không khéo léo. Không ít fan đã phải lên tiếng mong cô tập trung cho cuộc thi Miss International 2023 và hạn chế livestream.

HHT - Từng mờ nhạt so với nhiều đối thủ "cộm cán", Lê Thu Trang liên tục có sự bứt phá và khẳng định được khả năng mentor qua từng thử thách tại The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023.