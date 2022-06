Những câu nói "ngọt sâu răng" của ông xã Tăng Thanh Hà, người đàn ông "cuồng vợ" là đây!

HHT - Không chỉ có cuộc sống làm dâu nhà hào môn, Hà Tăng còn được ông xã Louis Nguyễn hết mực nâng niu, trân trọng. Trên trang cá nhân của mình, anh thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn đã về chung nhà được gần 10 năm và kể từ đó cả hai luôn khiến dân tình phải ngưỡng mộ trước hạnh phúc giản đơn mà vô cùng ấm áp. Trên trang cá nhân, ông xã của Hà Tăng thường xuyên đăng tải những lời ngọt ngào dành cho bà xã của mình, chuẩn "ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con" khiến netizen hết sức thích thú.

Gần đây, trên trang cá nhân của mình, ông xã Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ lá thư mà các con gửi đến mình nhân Ngày của Cha kèm lời tâm sự ngọt ngào khiến nhiều người xúc động. Theo đó, Louis Nguyễn viết: "Thankful once again to celebrate this special day and to remind myself how lucky I am to be able to raise and be a father to my sweet, caring, and loving children. Shout out to my awesome wife for the wonderful Father’s Day breakfast! As the saying goes “the way to a man’s heart is through his stomach”. Happy Father’s Day to all the super dads out there!".

(tạm dịch: "Một lần nữa cảm ơn ngày kỉ niệm đặc biệt này. Tôi thật may mắn khi được làm cha và nuôi dạy những đứa trẻ ngọt ngào, quan tâm và yêu thương mình. Cảm ơn người vợ tuyệt vời của tôi vì bữa sáng trong Ngày Của Cha! Nó giống như câu nói "Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày của anh ấy". Gửi lời chúc mừng nhân Ngày của Cha đến tất cả những ông bố".)

Trong thư, bé Richard nhà Tăng Thanh Hà đã gửi những lời tốt đẹp nhất đến ba và nhắn nhủ: "Ba là người cha tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cảm ơn ba vì đã luôn quan tâm và khiến chúng con được hạnh phúc. Con yêu ba!". Dù mới chỉ hơn 5 tuổi nhưng bé Chloe cũng đã biết viết thư gửi gắm tình cảm đến ba của mình: "To Daddy, I love you. I hope you have a good Father's Day”. (tạm dịch: Gửi tới ba, con yêu ba. Chúc ba có một Ngày của Cha tốt lành".)

Đây không phải là lần đầu tiên ông xã Tăng Thanh Hà gửi lời tâm sự đến vợ và các con của mình. Trên trang cá nhân của anh thường xuyên đăng tải hình ảnh Hà Tăng cùng những lời chia sẻ ngọt ngào.

Vào ngày 8/3 năm nay, doanh nhân Louis Nguyễn khiến người hâm mộ của cặp đôi phải ghen tị khi đăng ảnh hẹn hò cùng bà xã kèm lời nhắn nhủ và lời chúc ngọt như mật: "Celebrating women’s day with my lady! Thank you for everything you do for us and we’re so proud of all the things that you have achieved. We love you mommy!" (tạm dịch: Chúc mừng ngày phụ nữ cùng với bà xã của anh! Cảm ơn em vì tất cả những gì em làm cho bố con anh và cả nhà rất tự hào về tất cả những điều em đã đạt được. Cả nhà yêu mẹ!").

Hay trong dịp sinh nhật của bà xã, Louis Nguyễn cũng chứng minh mình là người đàn ông "cuồng vợ" khi đăng tải một loạt bức ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc của bà xã trong các chuyến du lịch kèm lời chúc ý nghĩa. Theo đó, ông xã Hà Tăng viết: "Happy happy birthday to this amazing woman! Blessed to have you in our lives. Hope you have a wonderful birthday ahead of you! Love you always" (tạm dịch: "Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ tuyệt vời này! Có em trong cuộc đời này là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Mong em có một sinh nhật tuyệt vời! Luôn yêu em".)

Tuy là doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh nhưng khi ở nhà, Louis Nguyễn lại chuẩn "chồng nhà người ta". Trong những dịp đặc biệt, ông xã của Tăng Thanh Hà luôn dành cho cô những lời ngọt ngào nhất. Đó là cách cả hai xây dựng và giữ gìn "lửa" hôn nhân. Louis từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh luôn là fan số một của bà xã.