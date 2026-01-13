Những cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận thẻ vàng, cần cẩn trọng trước nguy cơ treo giò

HHTO - U23 Việt Nam đang đứng trước bài toán lực lượng không nhỏ tại VCK U23 châu Á 2026 khi đã có tới 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng sau các trận đấu ở vòng bảng. Theo quy định của AFC, một cầu thủ sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp nếu nhận đủ hai thẻ vàng trước đó, buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt thận trọng trong những trận đấu sắp tới.

Danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận thẻ vàng gồm 7 cầu thủ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Võ Anh Quân, Công Phương và Nguyễn Đình Bắc. Đáng chú ý, phần lớn trong số này đều là những cái tên thường xuyên được sử dụng trong đội hình chính, đóng vai trò quan trọng ở cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức lối chơi.

Việc có nhiều cầu thủ “dính thẻ” khiến U23 Việt Nam đối diện nguy cơ sứt mẻ lực lượng nếu tiếp tục phạm lỗi hoặc có những tình huống tranh chấp. Trong bối cảnh các trận đấu loại trực tiếp luôn diễn ra với cường độ cao và áp lực lớn, chỉ một thẻ vàng nữa cũng có thể khiến một trụ cột phải ngồi ngoài ở trận đấu kế tiếp.

Cầu thủ Đình Bắc nhận 1 thẻ vàng trong trận gặp U23 Saudi Arabia.

Thực tế ở 3 trận đấu tại bảng A cho thấy U23 Việt Nam thường phải chịu sức ép lớn từ các đối thủ mạnh, dẫn đến số pha phạm lỗi và thẻ phạt tương đối cao. Điều này đặt ra yêu cầu về sự tỉnh táo, kỷ luật chiến thuật và khả năng kiểm soát cảm xúc cho các cầu thủ, đặc biệt là những người đã nhận thẻ vàng.

Trong giai đoạn quyết định của giải đấu, việc giữ được đội hình mạnh nhất là yếu tố then chốt để U23 Việt Nam nuôi hy vọng tiến sâu. Bởi vậy, tránh những thẻ phạt không đáng có sẽ là nhiệm vụ quan trọng không kém so với mục tiêu giành chiến thắng trên sân.