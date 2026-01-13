Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Đời sống

U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á, sẽ gặp đối thủ nào ở Tứ kết?

Linh Lê
HHTO - U23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm và chính thức đứng đầu bảng A. Kết quả ấn tượng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm ghi tên mình vào vòng Tứ kết với vị thế thuận lợi.

Ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vượt qua chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi nhất bảng A. Trước đó, đội lần lượt đánh bại U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, thể hiện sự ổn định cả trong lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu.

615480886-1210239207976657-7763266617940784824-n.jpg
U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng - đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Việc đứng đầu bảng A giúp U23 Việt Nam tránh được đối thủ mạnh nhất bảng B ở Tứ kết. Theo điều lệ giải, đối thủ của U23 Việt Nam tại Tứ kết sẽ là đội xếp nhì bảng B. Hiện tại, bảng đấu này vẫn chưa ngã ngũ khi U23 UAE và U23 Syria đang cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai, sau U23 Nhật Bản đã chắc chắn đứng đầu bảng.

Cụ thể, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định sau khi các trận đấu cuối cùng của bảng B kết thúc vào tối 13/1. Trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria được xem là màn so tài quyết định suất vào Tứ kết và cũng là trận đấu xác định cái tên sẽ chạm trán U23 Việt Nam.

30.jpg
(Ảnh: AFC)

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, trận tứ kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/1, khung giờ 22h30 (giờ Việt Nam). Địa điểm thi đấu sẽ được công bố sau khi xác định đầy đủ các cặp đấu.

Với phong độ cao ở vòng bảng cùng sự tự tin đang lên, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026, bất chấp đối thủ sắp tới là UAE hay Syria.

coverfb-9866.jpg
