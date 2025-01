Những cột mốc tạo nên một năm đáng nhớ của cinefan Việt

HHT - Trong năm vừa qua, giới trẻ Việt nhắc nhiều đến những cái tên nào nhất trong thế giới phim ảnh?

Anime đại thắng rạp chiếu

Nếu như vài năm trước, chỉ thấy phim hoạt hình của Hollywood khuynh đảo rạp chiếu Việt Nam thì dạo gần đây, anime mới là bá chủ phòng chiếu. Hầu như anime nào ra rạp cũng thu hút cực đông người hâm mộ và có doanh thu đáng ghen tị.

Như năm vừa qua, Doraemon: Nobita và Bản Giao Hưởng Địa Cầu thu về 147 tỷ, Thám Tử Lừng Danh Conan: Ngôi Sao 5 Cánh 1 Triệu Đô tuy có doanh thu ít hơn cũng chạm mốc 120 tỷ. Con số 100 tỷ và hơn thế luôn là đích đến mơ ước của các phim chiếu rạp, vậy mà anime đến từ Nhật Bản luôn làm được điều ấy.

Teen Việt cũng đã quen thuộc với mỗi mùa Hè lại thấy mèo máy Doraemon cùng thám tử lừng danh Conan tung ra phần phim mới, và tập sau luôn bán được nhiều vé hơn tập trước.

Sang năm 2025, anime sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi ngoài hai cái tên quen thuộc kể trên, còn có tập phim mới của Thanh Gươm Diệt Quỷ gia nhập phòng chiếu. Thậm chí phim hoạt hình Nhật Bản được khán giả Việt yêu thích đến nỗi nhiều bộ phim kinh điển cũng được hồi sinh. Như Mộ Đom Đóm đã chiếu, và hàng loạt tác phẩm làm nên tên tuổi của xưởng phim Ghibli cũng sẽ lần lượt đến với khán giả Việt Nam. Đây đúng là một tín hiệu rất mừng, cho thấy bên cạnh những bộ phim nhí nhố kiểu Minion thì teen Việt cũng không bỏ qua các tác phẩm có chiều sâu, nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống.

Cú đột phá của năm gọi tên Long Vũ

Năm nào cũng có rất nhiều diễn viên mới xuất hiện, nhưng Long Vũ sẽ là cái tên được nhiều người nhắc tới nhất vào dịp cuối năm. Đã từng mờ nhạt trong một vài vai phụ ở phim giờ vàng VTV, từng thất vọng khi liên tục casting mà không trúng vai, từng nghĩ mình hết cơ hội làm diễn viên vì ngoại hình không đẹp nhưng cuối cùng Long Vũ đã có cơ hội bứt phá với vai Chải của Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Dù bộ phim gặp nhiều tranh cãi, dù kịch bản bị cho là càng về sau càng đuối, rồi nhân vật Chải nhiều chi tiết thiếu thuyết phục… thì rõ ràng những tập đầu tiên của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vẫn tạo nên cơn sốt. Lối diễn tưng tửng hồn nhiên của Long Vũ hóa ra lại rất hợp với vai con nhà giàu phố núi, giúp cho anh ấy nhanh chóng được yêu thích. Long Vũ còn có tên trong bảng đề cử Nam diễn viên ấn tượng ở giải VTV Awards 2024 và giờ đây, anh ấy rất cần có thêm những vai diễn thú vị nữa để duy trì sức nóng.

Điểm mạnh giúp cho Long Vũ thành công với vai Chải cũng chính là hạn chế không nhỏ, khi anh ấy chỉ hợp với nhân vật cá tính, có chút nổi loạn và không phải hình mẫu mỹ nam đẹp như hoa. Mà những vai như khác lạ, độc đáo như Chải thực ra lại rất hiếm ở phim Việt lúc này.

Phim tình cảm Hàn Quốc thắng thế

Nếu như năm qua, không có phim truyền hình Việt Nam nào thực sự bùng nổ khiến người người nhà nhà cùng xem và bàn tán thì phim tình cảm Hàn lại lên ngôi. Làn sóng phim về giới thượng lưu hay những âm mưu trả thù qua lại không còn được yêu thích do “càng xem càng mệt đầu” nên mọi người chuyển sang những câu chuyện nhẹ nhàng thư giãn hơn.

Nữ Hoàng Nước Mắt (Queen of Tears), Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy), Khi chuông điện thoại reo (When The Phone Rings), Con Trai Bạn Mẹ (Love Next Door)… đều là những cái tên khiến teen Việt xôn xao. Dòng phim tình cảm Hàn năm nay có điểm chung là những mối tình lãng mạn đan xen chút ít éo le như là bệnh tật, xuyên không hoặc hôn nhân hợp đồng… Tuy tình tiết không mới nhưng nhờ dàn diễn viên hợp vai, ăn ý nên vẫn thu hút người xem.

Thậm chí netizen còn công nhận những kịch bản này do Trung Quốc làm sẽ thấy "dầu mỡ", sượng trân nhưng diễn viên Hàn lại có tài biến những cảnh tưởng như gượng gạo nhất cũng thành tự nhiên và hấp dẫn.