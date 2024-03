Những điều cần biết về "Parasyte: The Grey": Hoàn toàn mới so với truyện tranh gốc

HHT - Bộ phim “Parasyte: The Grey” của Hàn Quốc sắp lên sóng trong tháng 4 tới được chuyển thể từ bộ truyện tranh kinh dị kinh điển của Nhật Bản, nhưng nội dung sẽ không bám sát truyện gốc mà xây dựng một thế giới hoàn toàn mới.

Bộ truyện tranh Ký Sinh Thú của Nhật Bản kể về cuộc sống hoàn toàn thay đổi của cậu nam sinh trung học 17 tuổi Izumi Shinichi sau một đêm nọ. Khi đó, những ký sinh thú có hình dạng thuôn dài, giống sâu hoặc ấu trùng xuất hiện trên Trái Đất, tìm kiếm vật chủ. Chúng sẽ chui qua tai hoặc mũi rồi chiếm lấy não của con người, từ đó chiếm đoạt thân xác họ. Một ký sinh thú đã cố chiếm não của Shinichi khi cậu đang ngủ, nhưng thất bại, cuối cùng nó chỉ chiếm được tay phải của cậu. Từ đó, ký sinh thú này sống cùng với Shinichi trong một cơ thể, và cậu gọi nó là Migi - nghĩa là “bên phải”.

Mối quan hệ cộng sinh bất đắc dĩ này khiến Shinichi và Migi trở nên đặc biệt khi cả hai đều trở nên khác biệt so với “đồng loại” của mình. Dù sống trong cùng một cơ thể nhưng cả hai đều có tính cách, suy nghĩ, lập luận độc lập. Ban đầu, Shinichi và Migi bị buộc phải ở cùng nhau, nhưng dần dần cả hai hình thành nên một tình bạn kỳ lạ nhưng mạnh mẽ, cùng nhau chiến đấu để sinh tồn trước sự tấn công của những ký sinh thú khác. Bởi đối với ký sinh thú, loài người chỉ là thức ăn, và chúng nhận biết được bộ não của Shinichi vẫn còn nguyên vẹn.

Bộ truyện tranh Ký Sinh Thú đã được Nhật Bản chuyển thể thành anime và cả phim live-action, tất cả đều ghi được dấu ấn riêng. Không chỉ bởi các cảnh hành động hay phân cảnh kinh dị ấn tượng mà còn bởi tinh thần và thông điệp được cài cắm vào tác phẩm. Ký sinh thú và loài người, ai ác ai thiện? Ký sinh thú ký sinh lên loài người, nhưng loài người có phải cũng là một dạng khác của ký sinh thú lên một “vật chủ” khác? Sự tàn nhẫn có thể rùng mình và đáng sợ đến đâu? Sự hy sinh có thể cảm động và cao cả đến đâu?

Tháng 4 tới, Hàn Quốc cũng sẽ có một “Ký Sinh Thú” của riêng mình, với tên gọi Parasyte: The Grey. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm hoàn toàn mới, không bám sát truyện tranh gốc, dù vẫn có những chi tiết về ký sinh thú hay chiếm não… Được biết, bối cảnh và nhân vật của Parasyte: The Grey sẽ được xây dựng hoàn toàn mới.

Bộ đôi diễn viên chính của Parasyte: The Grey là Jeon So Nee - “Thất Nguyệt” của Soulmate - Thất Nguyệt và An Sinh bản Hàn; và Koo Kyo Hwan - ngôi sao của D.P. Truy Bắt Lính Đào Ngũ, Thoát Khỏi Mogadishu...

Theo như trailer, có thể thấy nhân vật mà Jeon So Nee đảm nhận có số phận giống nhân vật chính trong truyện tranh Nhật, cô sống độc lập với một ký sinh thú trong cơ thể. Còn vai của Koo Kyo Hwan là một người điều tra ký sinh thú để tìm em gái mất tích. Bao quanh họ là các ký sinh thú đã chiếm đoạt được thân xác vật chủ, nay tấn công loài người; và loài người cũng phản công với một đội quân săn lùng các ký sinh thú.

Parasyte: The Grey sẽ đổ bộ Netflix vào 5/4/2024.