"Điên Thì Có Sao" ở vũ trụ "Queen of Tears": Anh của Kim Soo Hyun thành bác sĩ

HHT - Trong "Queen of Tears", Kim Soo Hyun gặp lại thiếu gia "Điên Thì Có Sao" Kwak Dong Yeon ở thân phận em rể. Kim Ji Won thì từng là tình cũ của Kwak Dong Yeon trong "Thanh Xuân Vật Vã" trước khi thành chị gái của anh ở bộ phim lần này. Và còn nhiều màn hội ngộ thú vị khác trong "Queen of Tears".

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn và cũng nhờ thế mà có những màn tái hợp hay ho. Dễ nhận thấy nhất là lần gặp lại của Kim Soo Hyun và Oh Jung Se.

Trong tập 1 của Queen of Tears, Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) vì quá đau khổ và áp lực dưới sự chèn ép của gia đình họ Hong nên đã tìm tới bác sĩ tâm lý - nhân vật do Oh Jung Se thủ vai. Ở It's Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao), Oh Jung Se vào vai anh trai của Kim Soo Hyun - Moon Sang Tae, mắc bệnh tự kỷ và thường được Gang Tae (Soo Hyun) quan tâm, chăm sóc, an ủi.

Kwak Dong Yeon - nam diễn viên vào vai Hong Soo Cheol, em trai của Hong Hae In (Kim Ji Won) cũng từng xuất hiện trong Điên Thì Có Sao. Anh vào vai Kwon Gi Do, con trai của một nghị sĩ. Vì sợ ảnh hưởng danh tiếng mà bố mẹ anh chọn cách chi tiền để tống con trai vào viện tâm thần mãi mãi. Gi Do ngày càng trở nên nổi loạn, trốn viện để phơi bày bộ mặt giả tạo, xấu xa của bố.

Đâu chỉ gặp lại Kim Soo Hyun, Dong Yeon cũng gặp lại Kim Ji Won. Anh từng là diễn viên khách mời trong bộ phim Fight for My Way (Thanh Xuân Vật Vã), vào vai bạn trai cũ bị Ae Rae đánh cho nhừ tử. Qua tới Queen of Tears, vào vai em trai cô, nhưng anh vẫn không thoát kiếp "ăn hành", bị Hae In dằn mặt ngay tập đầu vì dám lên giọng với Hyun Woo.

Kim Soo Hyun còn gặp lại "mẹ vợ" Na Young Hee. Cô là người đảm nhận vai mẹ của Chun Song Yi (Jeon Ji Hyun thủ vai) trong Vì Sao Đưa Anh Tới - bộ phim mà nam diễn viên đóng chính. Với Queen of Tears, Na Young Hee tiếp tục vào vai mẹ ruột của nữ chính - mẹ vợ của Kim Soo Hyun.

Vì biên kịch và đạo diễn đều là người đứng sau bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing on You) nên khán giả cũng sẽ thấy một vài gương mặt phụ quen thuộc xuất hiện trong Queen of Tears. Điển hình như Ko Kyu Pil và Lim Chul Soo, bộ đôi làm việc cho Yoon Se Ri (Son Ye Jin) đã chuyển qua làm người theo dõi nhất cử nhất động của Baek Hyun Woo, đảm bảo anh không gây ra bất kì hệ lụy nào ảnh hưởng danh tiếng gia tộc Hong.

Queen of Tears chỉ mới lên sóng, khán giả sẽ còn cơ hội gặp thêm nhiều gương mặt quen và đón những cameo bất ngờ nào hay chăng?