Những gương mặt đình đám từng học ngôi trường trứ danh THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An)

HHT - Không chỉ sở hữu bề dày thành tích trong học tập, ngôi trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An còn là nơi mà những gương mặt "nổi đình nổi đám" như Khánh Vy, Thiện Khiêm, CEO Hùng Đinh, Thế Trung... từng theo học.

"Hot boy IELTS" Nguyễn Thiện Khiêm

Nguyễn Thiện Khiêm được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh “hotboy IELTS”. Cậu bạn là cựu học sinh Chuyên Anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), đạt điểm IELTS 8.0 ngay từ lần thi đầu tiên; Giải Ba HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018; Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2017 - 2018; Giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2016 - 2017.

Hiện tại, nam sinh 2K1 này đang theo học ngành Truyền thông của trường ĐH RMIT với học bổng toàn phần. Thiện Khiêm còn xuất hiện trong một vai trò mới - host cho IELTS Face-Off được phát sóng trên kênh VTV7.

"Hotgirl 7 thứ tiếng" Khánh Vy

Khánh Vy là gương mặt không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt là với các bạn trẻ. Cô nàng nổi tiếng với biệt danh “hotgirl 7 thứ tiếng” từng gây bão vào năm 2016.

Sau hơn 4 năm nổi tiếng, cô nàng sinh năm 1998 giờ đây đã trưởng thành hơn, trở thành MC nổi tiếng của hàng loạt chương trình lớn nhỏ. Đồng thời Khánh Vy cũng trở thành một YouTuber nổi tiếng với hơn hàng trăm nghìn lượt người đăng ký.

Khánh Vy từng đạt những thành tích được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ như: Nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm, đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt của TP. Hà Nội...

Nhà vô địch Olympia năm thứ 19 - Trần Thế Trung

Năm 2019, Trần Thế Trung giành vòng nguyệt quế sau trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia gay cấn. Thế Trung khiến nhiều người khâm phục bởi sự thông minh, điềm tĩnh và sống rất tình cảm. Khi giành được vòng nguyệt quế, Thế Trung đã khiến nhiều khán giả cảm động khi chia sẻ muốn tặng cho người chị gái đã mất của mình - người đã động viên và mong ước Thế Trung vào được Chung kết Olympia.

Bên cạnh đó, Thế Trung cũng sở hữu bảng thành tích "khủng": Thủ khoa chuyên Lý thi vào lớp 10, Huy chương Bạc cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia năm học 2016 - 2017; Giải Khuyến khích hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXII năm 2016. Năm lớp 11, Trung đoạt giải Nhất môn Vật lý ở kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An và giải Khuyến khích chung kết Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc 2018.

Hùng Đinh - "hiện tượng" giới start-up Việt

CEO Đinh Viết Hùng của Design Bold, thường gọi là Hùng Đinh, sinh năm 1980. Anh là cựu học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.

Hùng Đinh là nhà sáng lập của một công ty về công nghệ thành công tại Việt Nam khi trở thành triệu phú nổi tiếng trong lĩnh vực này, có sản phẩm sở hữu tới 50 triệu người dùng trên toàn thế giới.

Những ngày gần đây, cái tên Hùng Đinh được nhắc đến không ít khi anh vừa cầu hôn thành công BTV Hà My của VTV24, Hà My là nữ MC quen thuộc trên các bản tin kinh tế, tài chính, từng gây sốt khi trở thành "nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump" khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Năm 2018, Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là lọt đến Top 15 chung cuộc. Nữ BTV tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và còn từng đạt giải Hoa khôi Báo chí.