Những lần Công nương Kate Middleton ra tay sửa thiết kế đồ hiệu cho thanh lịch hơn

HHT - Công nương Kate Middleton thường xuất hiện trước công chúng với trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải thiết kế nào cũng phù hợp với các nghi thức Hoàng gia, nên không ít lần Kate đã phải can thiệp chỉnh sửa để những gì cô mặc luôn khớp với thân phận cao quý của mình.

Chiếc váy lấp lánh siêu lộng lẫy của NTK Jenny Packham

Kate Middleton đã chọn một chiếc váy dài lấp lánh đính toàn bộ sequin vàng và pha lê cho buổi ra mắt bộ phim James Bond: No Time to Die. Bản gốc của nó để hở nhiều phần cổ và ngực, khoét sâu đến tận eo để nhấn mạnh sự gợi cảm, Kate đã phải giảm bớt độ hở của chiếc đầm bằng cách may che eo và phần cổ áo cao lên, chỉ khoét đến ngực là vừa đủ.

Váy Dolce & Gabbana

Công nương chọn mặc chiếc váy dài midi màu xanh lá cây của nhà mốt Ý Dolce & Gabbana, nhưng để cho nó trông thanh lịch hơn, Kate đã bỏ bớt họa tiết chiếc đồng hồ ấn tượng trên ngực áo.

Chiếc váy bồng bềnh của Alexander McQueen

Để có một diện mạo khác so với mọi khi trong buổi shooting cho sinh nhật của mình, Kate Middleton đã chọn một thiết kế của nhà Alexander McQueen. Bản gốc của chiếc váy may phần voan bồng bềnh nhẹ, phần tay trễ vai hờ hững có chi tiết thắt nơ cực kì nữ tính, kèm với áo corset được trang trí pha lê hình giọt nước. Tất cả tạo nên tổng thể quyến rũ nhưng sang trọng, để giảm bớt sự gợi cảm nhưng vẫn giữ đúng tinh thần của Alexander McQueen, Kate tinh tế bỏ bớt phần corset và cột nơ cao lên đỉnh vai để phần trên không quá trống trải.

Đầm màu xanh xuyên thấu của Jenny Packham

Tại buổi ra mắt phim James Bond: Spectre, Kate Middleton đã mặc một chiếc váy màu xanh da trời siêu mỏng của Jenny Packham. Để chiếc đầm thanh lịch và kín đáo hơn, công nương đã mặc một chiếc đầm dây cùng màu bên trong và chỉnh sửa một chút ở phần tay áo để không lộ phần vai trần.

Một chiếc đầm khác nữa của Jenny Packham

Trong một sự kiện từ thiện trang trọng, công nương đã chọn chiếc váy dạ hội dài chấm đất màu xanh đen. Ban đầu, nó có thiết kế hở vai khá gợi cảm nhưng Kate Middleton đã thay đổi nhẹ bằng cách nâng cao phần trên của chiếc váy để nó bớt hở lại.

Chiếc đầm Erdem họa tiết ca rô

Trong lần tham dự một sự kiện chính thức tại Bảo tàng Victoria & Albert, Kate Middleton đã chọn một bộ váy của thương hiệu Erdem họa tiết ca rô với đường cut out quanh eo. Tuy nhiên, để phù hợp với thân phận một quý cô đích thực, công nương phải che đường cut-out gợi cảm đó bằng một chiếc thắt lưng có màu sắc tương phản.