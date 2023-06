Những lưu ý về chế độ dinh dưỡng cho sĩ tử 2K5 trước khi chọn thực đơn "lấy vía"

HHT - Bên cạnh việc ôn luyện chăm chỉ, trang bị đầy đủ kiến thức cho kì thi tốt nghiệp THPT, nhiều sĩ tử 2K5 cũng quan tâm đến các yếu tố mang lại may mắn nhằm tiếp thêm động lực "hóa rồng", trong đó có những món ăn "lấy vía".

Những món ăn được tương truyền là sẽ đem lại may mắn cho sĩ tử thường là những món có chứa các từ may mắn như đỗ, đậu, đủ; những món ăn có chứa màu sắc may mắn như đỏ.

Cô Hải Anh - phụ huynh có con tham dự kì thi tốt nghiệp năm nay chia sẻ: “Những ngày này, cô tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho con thông qua các loại đồ ăn “có vía” kết hợp với cách chế biến phong phú. Ví dụ như đậu sốt cà, cơm gạo lứt đậu đỏ, thịt heo xào giá đỗ...”.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến chuyên gia từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), một chế độ dinh dưỡng cân đối và hợp lý sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng, các vi chất cần thiết cho các sĩ tử, đồng thời kết hợp lối sống, nếp sinh hoạt khoa học sẽ đảm bảo có một sức khỏe tổng thể tốt, giúp trí não tỉnh táo, nhận thức và tư duy nhanh.

Cần tránh việc lạm dụng các món ăn “lấy vía” ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh.

Bên cạnh đó, để có một sức khỏe tốt chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, các sĩ tử cũng nên tránh một số các loại thực phẩm có hại cho cơ thể cũng như bộ não, đó là các thực phẩm có chứa nhiều đường hóa học, chất béo như nước ngọt, bánh kẹo, hoặc các loại đồ ăn sẵn, thức ăn nhanh, bắp rang bơ, nước uống có cồn...

Cần uống đủ nước mỗi ngày, khoảng 1,5 - 2 lít nước. Không chỉ đơn thuần là nước lọc, cần bổ sung thêm các loại vitamin và khoáng chất từ nước hoa quả như cam, dưa hấu, các loại tảo biển, trà xanh, sữa.

Nên ăn thêm các loại quả có màu vàng hay đỏ để cung cấp vitamin A có lợi cho mắt. Các loại rau củ quả như sinh tố bơ, củ cải đường, quả việt quất, bông cải xanh, rau cần tây. Ăn một hộp sữa chua mỗi ngày để cung cấp thêm lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt và bảo vệ đường ruột, hệ miễn dịch.

Nên chia nhỏ các bữa ăn và chỉ nên ăn nó khoảng 80% ở các bữa ăn chính. Bởi nếu ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn nên sẽ giảm lượng máu lên não dễ dẫn tới buồn ngủ, do đó khả năng tiếp thu kiến thức sẽ suy giảm.