Những phát biểu ấn tượng của Rosé BLACKPINK tại Hội nghị thượng đỉnh APEC

HHT - Trương Già (Vương Tinh Việt thủ vai) trở thành nhân vật nhận được sự quan tâm lớn trong phim cổ trang Hoa ngữ "Ninh An Như Mộng". Netizen bất ngờ trước nhan sắc đời thường và tuổi tác thực của mỹ nam Vương Tinh Việt.

HHT - Taylor Swift quyết định hoãn buổi biểu diễn thứ hai của "The Eras Tour" tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) sau khi một khán giả nữ không may qua đời ngay trong buổi concert đầu tiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.