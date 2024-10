Những phim hoạt hình hay về robot: "Robot Hoang Dã" gợi nhớ "Big Hero 6"

HHT - Với thành công của “Robot Hoang Dã” (The Wild Robot), nhiều bộ phim hoạt hình có nhân vật chính là robot đã được nhiều khán giả tìm ngược lại để xem. Dưới đây là một số robot đáng yêu đã từng xuất hiện trên màn ảnh và hành trình riêng đầy cảm xúc của chúng.

The Wild Robot (2024)

Trước khi The Wild Robot xuất hiện, Inside Out 2 của Disney được nhận xét là phim hoạt hình hay nhất năm 2024, nhưng nay điều đó cần phải được cân nhắc. Trong cuộc đua ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất ở giải Oscar tới, The Wild Robot được đánh giá là đối thủ ngang tài ngang sức với Inside Out 2.

Nhân vật chính của The Wild Robot là robot Rozzum Unit 7134, gọi thân mật là Roz, bị một cơn bão đánh trôi vào một hòn đảo không người. Roz đã học cách giao tiếp với nhiều loài động vật hoang dã khác nhau trên đảo, thích nghi để tìm cách hoàn thành các nhiệm vụ đã được lập trình.

Trong quá trình đó, Roz vô tình trở thành mẹ của một chú ngỗng con. Không chỉ phải nuôi chú ngỗng lớn khôn, Roz còn phải tìm cách dạy chú bay để chú có thể theo đàn ngỗng di cư khi mùa Đông tới.

Sở hữu một cốt truyện không quá mới nhưng The Wild Robot vẫn chinh phục nhiều khán giả bởi một hành trình tuyệt đẹp và cảm xúc. Bộ phim không chỉ kể về tình mẫu tử cảm động - dẫu giữa một con robot và một chú ngỗng, mà còn đề cập đến vẻ đẹp diệu kỳ của tự nhiên.

Ron's Gone Wrong (2021)

Trong bộ phim Ron’s Gone Wrong, B-bot là một mẫu robot được giới thiệu là bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi đứa trẻ. Chúng có chức năng như một chiếc điện thoại thông minh nhưng tự nhận thức và có thể di chuyển.

Nhân vật chính của bộ phim là cậu bé Barney, do hoàn cảnh tài chính gia đình mà Barney không thể mua B-bot, khiến ở trường cậu là người duy nhất không có bạn đồng hành là robot. Barney vốn đã gặp khó khăn trong việc kết bạn, nay lại càng trở nên lạc lõng.

Vào ngày sinh nhật, bố và bà của Barney đã mua cho cậu một B-bot bất hợp pháp, nó đã bị hư hỏng nhẹ. Cậu đặt tên cho nó là Ron. Barney sớm nhận ra rằng Ron khác với những con B-bot khác. Ron có những cách hành xử “bất thường”, thậm chí là “mỏ hỗn”.

Sự khác biệt của Ron mang đến rắc rối cho Barney, nhưng đồng thời cũng tô vẽ thêm nhiều màu sắc mới mẻ cho cuộc sống đơn điệu trước giờ của cậu. Trong suốt bộ phim, Barney đã dạy cho Ron cách để trở thành một người bạn, nhưng rồi Barney nhận ra rằng trong quá trình đó chính cậu cũng đã học được rất nhiều điều từ con robot của mình.

Không quá đình đám nhưng những ai đã xem Ron’s Gone Wrong đều không ngần ngại cho phim điểm 10 chất lượng. Bộ phim hài hước và ấm áp, mang đến nhiều tiếng cười và khép lại với một thông điệp tuyệt đẹp về việc kết bạn còn hơn cả một thuật toán.

Big Hero 6 (2014)

Khi xem The Wild Robot, một số khán giả nhận xét Roz gợi nhắc họ nhớ đến Baymax - robot trong Big Hero 6 bởi cả hai đều được lập trình để giúp đỡ người khác, biết học hỏi và dần phát triển vượt ra khỏi những gì mình đã được lập trình. Nhưng so với Rox, Baymax mềm mại hơn - bởi Rox có vẻ ngoài kim loại, còn Baymax được phủ ngoài bởi một chất liệu đặc biệt khiến chú trông bồng bềnh như một quả bóng bay.

Sau khi Tadashi Hamada - người tạo ra Baymax - thiệt mạng trong một vụ tai nạn thảm khốc, Baymax đồng hành cùng em trai của Tadashi là Hiro Hamada. Ban đầu, Baymax được Tadashi tạo ra để chăm sóc sức khỏe cho người khác, nhưng Hiro đã nâng cấp để Baymax có thêm chức năng chiến đấu khi cần thiết.

Ngoài một cốt truyện mới mẻ và hấp dẫn, Big Hero 6 còn chinh phục khán giả bởi sự pha trộn thẩm mỹ độc đáo giữa kiến trúc phương Tây và phương Đông tại thành phố San Fransokyo giả tưởng.

Big Hero 6 đã xuất sắc giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar lần thứ 87. Baymax chính là một anh hùng robot và Big Hero 6 là một phim siêu anh hùng tuyệt vời về những người hùng chọn cách thực thi công lý mà không làm hại bất kỳ ai.

Wall-E (2008)

Pixar là một hãng phim hoạt hình thường cho ra đời những tác phẩm độc đáo, và Wall-E là một trong số đó. Các nhân vật chủ chốt trong Wall-E đều là robot, phim có rất ít lời thoại nhưng điều đó không làm cốt truyện trở nên mơ hồ. Ngược lại, người xem hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện và cảm xúc của phim.

Wall-E là một chú robot đã gỉ sét, làm công việc nén rác trên một Trái Đất hoang tàn không còn bóng người. Loài người đã rời bỏ Trái Đất quá ô nhiễm, di tản trên những chiếc tàu lớn, lang thang ngoài vũ trụ. Chú robot này rất lãng mạn, nuôi một con gián là thú cưng. Một ngày nọ, Wall-E “trúng tiếng sét” khi gặp Eve - một nàng robot tân tiến, đang đi tìm dấu hiệu của sự sống trên Trái Đất. Sau đó, Wall-E đã vì “nàng thơ” của mình mà dãi nắng dầm mưa, thậm chí bay cả ra ngoài vũ trụ.

Không chỉ là một bộ phim đáng yêu, lãng mạn, Wall-E còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường. Thông điệp này chưa bao giờ cũ, thậm chí ngày nay càng trở nên đúng đắn và cấp thiết. Wall-E đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar lần thứ 82, giải Quả Cầu Vàng lần thứ 67, giải BAFTA lần thứ 62…