Concert ATSH D-2: Phần giao lưu quá dài, fan RHYDER và Quang Hùng hụt hẫng

HHT - Concert Anh Trai "Say Hi" D-2 dù mang đến nhiều tiết mục hoành tráng song vẫn tồn tại một vài "hạt sạn" khiến cảm xúc khán giả chưa thật sự trọn vẹn.

Ngày 19/10, concert Anh Trai “Say Hi” D-2 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dù chương trình mang đến một đêm nhạc "đỉnh chóp" nhưng vẫn tồn tại những vấn đề khiến cảm xúc người xem chưa trọn vẹn.

Thời tiết không thuận lợi ngay trước giờ biểu diễn và sự cố mất điện hai lần đã làm ảnh hưởng đến timeline của chương trình, khiến tiến độ bị trễ hơn so với kế hoạch cũng như ảnh hưởng đến tâm lý người xem.

Nhiều khán giả cho rằng, sự cố này khiến phần Dance Challenge và các màn giao lưu với khán giả bị kéo dài quá mức cần thiết. Các thử thách nhảy cùng các "anh trai" không thực sự hấp dẫn, trong khi việc giao lưu sau mỗi tiết mục bị đánh giá là dư thừa. Nhiều người cho rằng những phần này chỉ là để "câu giờ", nhằm giúp ban tổ chức có thêm thời gian xử lý các vấn đề hậu trường.

Một fan chia sẻ: "10h rồi mà HIEUTHUHAI mới chỉ diễn được một bài", thể hiện sự thất vọng về việc timeline chương trình không được điều chỉnh hợp lý khi sự cố xảy ra, khiến cho các nghệ sĩ bị ảnh hưởng về thời lượng biểu diễn.

Đáng chú ý nhất là tranh cãi liên quan đến tiết mục Chân Thành với sự góp mặt của Myra Trần. Captain và RHYDER đã dành nhiều tâm huyết cho ca khúc này. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Myra Trần lại gây tranh cãi. Nhiều khán giả cảm thấy Lady Mây chiếm mất spotlight của các nghệ sĩ chính, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tiết mục. Một số người thậm chí bày tỏ "chờ 3 tiếng để nghe Chân Thành, nhưng phần trình diễn bị 'xịt' khi giọng nữ cất lên".

Kết thúc tiết mục Chân Thành, Myra Trần chia sẻ “Myra rất biết ơn sự bao dùng và tha thứ của mọi người, cảm ơn nhiều, thank you so much”, nhưng khán giả cho rằng vẫn chưa thể thông cảm, nhất là khi ảnh hưởng đến các anh trai.

Bên cạnh đó, Quang Hùng MasterD khiến fan “xót” vì các tiết mục không thực sự trọn vẹn. Nam ca sĩ chỉ biểu diễn ba bài nhóm, trong đó ca khúc Catch Me If You Can không được hát phần dẫn, thay vào đó giọng ca Thủy Triều phải quan sát người khác trình diễn phần nhiều ca khúc của mình.

Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng khi thấy Quang Hùng MasterD không được trao cơ hội nhiều hơn trong concert, đặc biệt khi anh không có cơ hội chia sẻ trong đoạn phỏng vấn với MC. Fan của Quang Hùng đã hy vọng vào một sự công bằng hơn trong concert D-3. Một khán giả chia sẻ: "Concert D-3 hãy đối xử với anh ấy như một thành viên trong Top 5, ít nhất là 4 bài nhóm và đừng xào nấu lại phần dẫn của Catch Me If You Can nữa".

Dù vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, concert Anh Trai "Say Hi" D-2 vẫn là một đêm nhạc đáng nhớ với những tiết mục được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, sự hoàn thiện về tổ chức và vận hành chương trình sẽ là điều mà người hâm mộ mong đợi ở concert D-3 tại Hà Nội sắp tới.