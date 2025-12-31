Nơi nào ở miền Bắc rét nhất do không khí lạnh đầu năm? Hà Nội rét bao nhiêu độ?

HHTO - Không khí lạnh sẽ về miền Bắc ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026. Dự báo nơi nào ở miền Bắc sẽ rét nhất do đợt gió mùa Đông Bắc lần này và nhiệt độ xuống đến bao nhiêu? Hà Nội cũng sẽ giảm nhiệt từ ngày mai, liệu có rét đậm, rét hại không?

Ngày cuối cùng của năm 2025 đã đến và thời tiết miền Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng vẫn đang khá ấm so với cùng thời điểm nhiều năm. Sáng nay, 31/12, một số nơi ở miền Bắc có mưa phùn, Hà Nội thì sương mù đến mức cũng thành mưa lất phất ở vài địa điểm.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội tăng nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua, lên mức 25 - 26oC.

Từ mai thì nhiệt độ sẽ giảm vì dự báo không khí lạnh về đến khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng trong buổi sáng, rồi đến khoảng trưa - chiều là về đến Hà Nội rồi.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ngày mai, 1/1, miền Bắc giảm nhiệt. Nhưng mức giảm chưa nhiều, buổi chiều ở Hà Nội vẫn khoảng 22oC. Từ tối đến đêm, nhiệt độ giảm nhanh và tiếp tục giảm đến sáng hôm sau (2/1). Và 2/1 sẽ là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh đầu năm này.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 1/1/2026. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo vào sáng và tối 2/1, nhiều nơi ở miền Bắc rất rét, mà rét nhất có thể là khu vực ở giữa Lào Cai và Lai Châu; khu vực phía Bắc của Lạng Sơn, Cao Bằng. Những nơi này có thể có mức nhiệt độ 7 - 8oC (không tính nhiệt độ trên các đỉnh núi).

Ở Hà Nội, trời rét, tuy nhiên các mô hình dự báo cho thấy có thể sát hoặc chạm mức rét đậm (dưới 15oC) chứ không đến mức rét hại; có khả năng là cả ngày nhiệt độ ở khoảng 15 - 17oC, người dân ra ngoài chơi nên mặc ấm, trẻ em và người lớn tuổi nên có mũ, giữ ấm đường hô hấp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 2/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Năm 2025 với các kiểu thời tiết dù quen hay lạ cũng sắp qua rồi. Năm 2026 sắp tới, mong cả nước có một năm mưa thuận gió hòa, mỗi gia đình đều vui vẻ bình an.