Nơi Tình Yêu Kết Thúc: Chẳng ai có thể giúp bạn chữa lành ngoài chính bản thân

HHT - Đâu phải bỗng dưng mà “It Ends With Us” (Nơi Tình Yêu Kết Thúc) là cuốn tiểu thuyết gây sốt, đến khi lên phim cũng lập kỷ lục doanh thu. Bởi đó không chỉ là một chuyện tình buồn, mà còn là cách người ta chữa lành cho bản thân sau khi trái tim vụn vỡ.

Tiểu thuyết It Ends With Us (Nơi Tình Yêu Kết Thúc) từng tạo nên cơn sốt thời điểm ra mắt, tính đến nay đã bán ra hơn 4 triệu bản. Phim chuyển thể cũng lập kỷ lục phòng vé đáng kinh ngạc khi là phim lãng mạn chính kịch có doanh thu cao nhất thế giới suốt 6 năm qua.

It Ends With Us theo chân Lily Bloom,sau khi tốt nghiệp đại học đã bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở Boston. Tại đây, cô tình cờ gặp Ryle Kincaid, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh điển trai và giàu có. Cả hai gặp gỡ vào một hoàn cảnh đặc biệt, trên sân thượng tòa nhà sau khi vừa trải qua một ngày cực kỳ tồi tệ.

Vẻ ngọt ngào của Lily nhanh chóng làm dịu đi sự bực bội của Ryle sau ca phẫu thuật thất bại. Ngược lại, tính cách thú vị và hài hước của Ryle khiến cho tâm hồn cô gái trẻ bừng sáng.

Những ngày tháng sau đó của Ryle và Lily vẫn đầy ắp niềm vui. Anh chàng bác sĩ bằng mọi cách theo đuổi và tán tỉnh cô chủ shop hoa trên phố Boston. Họ chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu và nhanh chóng kết hôn. Nhưng không lâu sau khi về chung nhà với Ryle, Lily tái ngộ Atlas Corrigan - mối tình đầu của cô thời trung học.

Nếu mối quan hệ giữa Lily với Ryle bắt đầu từ sân thượng cao chót vót, thì tình yêu thời trung học giữa cô và Atlas lại chắp cánh ngay trên mặt đất, nơi những cây non bắt đầu bén rễ, rồi mới có thể trưởng thành, đâm chồi và nở hoa.

Atlas và Lily được kết nối bởi sợi dây đồng cảm, đều trải qua những ngày tháng ấu thơ không hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà Lily không ngần ngại làm quen với cậu bạn sống lén lút trong căn nhà hoang đối diện. Còn Atlas vẫn luôn dùng sự lo lắng và chở che của mình để vỗ về cô bạn gái cũ đang đối mặt khủng hoảng.

Sự hiện diện của Atlas khiến cuộc sống Lily xáo trộn, nhất là khi Ryle bắt đầu nghi ngờ và trở nên ghen tuông vô cớ. Dù rất yêu vợ, Ryle thường không kiểm soát được cơn giận dữ của mình và anh ngày càng đẩy Lily ra xa.

Bộ phim không tuân theo trật tự tuyến tính, mà là sự lồng ghép khéo léo giữa thực tại và quá khứ. Cứ mỗi lát cắt thời gian được lật mở, hành trình tìm kiếm hạnh phúc mà Lily Bloom trải qua lại có thêm những biến cố mới. Cô đã trưởng thành từ những trầy xước, tổn thương thời thơ ấu, cho tới nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc và cuối cùng là việc đưa ra quyết định khó khăn trước biến cố hôn nhân.

Cách Lily tự đối mặt và giải quyết sang chấn tâm lý trong quá khứ, trước khi đưa ra quyết định mang tính thay đổi cuộc đời ở hiện tại, là sự giải thoát khỏi những ràng buộc tinh thần. Mà ở đó, chỉ có Lily mới hiểu cô đang tìm kiếm điều gì, và chỉ bản thân cô mới có thể chữa lành những tổn thương sâu thẳm của mình.