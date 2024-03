Nồm ẩm quay trở lại miền Bắc kèm theo oi nóng diện rộng, sẽ kéo dài bao lâu?

HHT - Ngày 24/3, nhiều nơi trên cả nước ghi nhận nắng nóng. Tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Tại miền Bắc, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 21 - 23 độ C. Ban ngày, trời oi nóng như mùa hè khi nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 29 - 31 độ C, cao hơn 4 độ C so với một ngày trước.

Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể gây hiện tượng nghịch nhiệt khiến ô nhiễm không khí trở lại, đặc biệt tại Hà Nội. Nồm ẩm cũng tái diễn nhưng không quá nghiêm trọng.

Cơ quan khí tượng dự báo kiểu thời tiết trên duy trì trong hai ngày 24-25/3. Đến ngày 26/3, khoảng cách nhiệt độ giữa ngày và đêm được thu hẹp, thời tiết ấm áp duy trì cả ngày và đêm.

Đáng lưu ý, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng gia tăng trong hai ngày tới và khả năng còn kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Nam Bộ được cảnh báo ở cấp 1. Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn. Điều này phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trước diễn biến trên, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cho biết, El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2024 với xác suất 75-80%. Trong nửa cuối tháng 3, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông, cùng với đó vùng áp thấp phía Tây xu hướng phát triển dần, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ. Sau đó nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6/2024.