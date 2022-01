NÓNG: Thiên An - nữ chính MV “Sóng Gió” lần đầu xuất hiện tại sự kiện sau ồn ào đời tư

HHT - Mới đây, hot girl Thiên An đã xuất hiện tại sự kiện họp báo ra mắt phim Tết "Mưu Kế Thượng Lưu" mà cô đóng chính khiến công chúng vô cùng tò mò.

Sau ồn ào tình cảm với Jack, hot girl Thiên An hiện tại đang tập trung vào phát triển con đường nghệ thuật. Mới đây, cô đã xuất hiện rất rạng rỡ tại sự kiện họp báo ra mắt phim chiếu Tết Mưu Kế Thượng Lưu - lần hiếm hoi người đẹp tham gia sự kiện có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng cùng báo chí, truyền thông sau ồn ào đời tư.

Trong sự kiện này, Thiên An chọn thiết kế váy đen sang chảnh kết hợp với vòng cổ và hoa tai bản to ấn tượng. Thần thái cuốn hút cùng nụ cười rạng ngời của cô chiếm trọn sự chú ý của khán giả.

Có thể thấy, sau khi trở thành mẹ một con, nhan sắc của Thiên An ngày càng đẹp mặn mà. Vóc dáng thon gọn sau sinh của cô nàng cũng khiến nhiều người phải ghen tị.

Bên cạnh sự tự tin khi tạo dáng một mình trên thảm đỏ, Thiên An còn rất vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng các bạn diễn. Tuy nhiên, dù Thiên An và Anh Tú đóng cặp với nhau trong phim Mưu Kế Thượng Lưu nhưng lại không đứng cạnh khi chụp hình.

Trong bộ phim Mưu Kế Thượng Lưu, Thiên An đóng vai Ngân (Diana), một cô gái chật vật "bước qua, bước lại" giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau. Diana bề ngoài ngây thơ và trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén.

Sánh đôi cùng cô trong phim điện ảnh đầu tay là Anh Tú. Với vẻ điển trai vừa lịch lãm vừa có nét phong trần, Anh Tú đang là cái tên nổi bật trong showbiz Việt những năm vừa qua. Cởi bỏ phong cách giang hồ lãng tử đã thành công trong Chị Mười Ba, đến với Mưu Kế Thượng Lưu, Anh Tú chuyển mình trở thành chàng công tử lịch lãm trong thế giới thượng lưu cùng những bộ vest đắt đỏ và những chiếc siêu xe.

Thiên An (sinh năm 1998) từng tham gia các cuộc thi Miss Teen 2017, The Face 2017 và diễn xuất trong các MV Sóng Gió, Bạc Phận... của ca sĩ Jack. Tháng 8/2021, Thiên An công khai có con gái với Jack sau khi nam ca sĩ bị một số cô gái đăng đàn tố lăng nhăng, vô trách nhiệm. Thiên An cho biết, Jack chỉ gửi chu cấp 5 triệu đồng/ tháng cho hai mẹ con khiến dư luận nổ ra tranh cãi lớn. Hiện tại, Thiên An là một trong những người mẹ đơn thân được cư dân mạng chú ý nhất.