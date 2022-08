NSND Hồng Vân chia sẻ về những vai diễn người mẹ "diễn như không diễn"

HHT - Với 2 vai diễn chạm tới cảm xúc của khán giả: Bà Mai trong "Gạo Nếp Gạo Tẻ" phần 1 và bà Thanh trong "Giấc Mơ Của Mẹ", NSND Hồng Vân đã khắc họa chân thực hình ảnh mà ai xem xong cũng thấy bóng dáng của mẹ mình trong đó.

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, NSND Hồng Vân khiến khán giả “tức sôi máu” với vai bà Mai - người mẹ thiên vị con thương con ghét, lại hay chì chiết khinh miệt rể nghèo trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Những xung đột thường thấy trong các gia đình được NSND Hồng Vân tái hiện vô cùng chân thực. Người xem có thể nhìn thấy mình trong sự đổ vỡ của những mối quan hệ hay ấm ức về kiểu tình thương mãi "không thể công bằng".

Mới đây, NSND Hồng Vân một lần nữa khuấy đảo màn ảnh truyền hình với vai diễn bà Thanh trong Giấc Mơ Của Mẹ. Điểm chung của 2 bộ phim kể trên là đều khai thác những câu chuyện dung dị, đồng thời gây ấn tượng với hình ảnh bà mẹ truyền thống: Tần tảo, thương con, làm tất cả vì con.

Ở 2 nhân vật người mẹ do NSND Hồng Vân đảm nhận, nếp sống và cách nghĩ của người mẹ được lột tả rõ ràng, sát với thực tế. Nhìn vào người mẹ trong phim, khán giả sẽ cảm nhận như đâu đó có hình bóng của mẹ mình trong đó.

Sau 20 tập phim Giấc Mơ Của Mẹ, có thể thấy bà Thanh là một bà mẹ “xù lông”, sẵn sàng bảo vệ các con trong mọi hoàn cảnh. Trong tập 10, khi biết Trà My bị đồng nghiệp vu oan, bà tức tốc tới công ty để đòi lại công bằng cho con gái. Bà chấp nhận hung dữ và xấu xí trong mắt mọi người để bênh vực con.

Gần đây nhất, trong diễn biến mới nhất của tập 17 - 18, chứng kiến cậu con trai cưng Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) bị cấp trên mạt sát thậm tệ, bà thẳng thừng dạy cho gã sếp hợm hĩnh kia một bài học về lễ độ. Ngay cả khi Quang Minh bị “tố” là qua lại với vợ sắp cưới của sếp, dù rất đau lòng nhưng trước mặt người ngoài, bà Thanh vẫn cứng cỏi để bênh vực con trai.

Bên cạnh đó, khán giả nhìn thấy ở bà Thanh hình ảnh người mẹ “biết tuốt”. Đối với Trà My, Kiên Cường, bà tự hào cho rằng mình biết tuốt các con đang làm gì, nghĩ gì. Điều đó khiến cho Trà My cảm thấy mẹ đang tước mất sự tự do của mình, khiến cô luôn ao ước kiếm được nhiều tiền để dọn ra ngoài sống tự lập.

Trong Giấc Mơ Của Mẹ, bà Thanh chỉ ao ước lo cho Trà My được tấm chồng tốt, lo cho Quang Minh có thể thành đạt và đứa con út Kiên Cường mau chóng có công ăn việc làm ổn định... Nhưng vì không hiểu nỗi lòng của mẹ mà đôi khi những người con sẽ cảm thấy tình yêu thương của mẹ không còn là “dưỡng khí” mà trở thành “chướng khí” khiến họ khó lòng sống hòa hợp với mẹ.

Nắm bắt xuất sắc tâm lý của một bà mẹ, cùng bề dày kinh nghiệm diễn xuất, NSND Hồng vân đã lột tả chân thực hình ảnh bà Thanh trong Giấc Mơ Của Mẹ qua những cảm xúc "diễn như không diễn", tạo được sự đồng cảm từ khán giả.

Cảm nhận về vai diễn bà Thanh, NSND Hồng Vân cho biết: “Sau bà Mai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ thì bà Thanh trong Giấc Mơ Của Mẹ là vai tôi rất thích. Đây là nhân vật có tính cách trái ngược hẳn với nhân vật bà Mai. Giữa 2 nhân vật có một điểm chung mà người phụ nữ nào cũng có, đó là lòng yêu thương con và sự vun vén dành cho gia đình. Mỗi một người phụ nữ đều có bản năng là bằng mọi giá, dù nhà giàu hay nghèo thì họ đều sẽ tìm mọi cách vun vén cho gia đình đầy đủ nhất có thể, để con cái họ không bị thua thiệt nhất có thể”.

Nói về 2 nhân vật mà bản thân đã thể hiện, NSND Hồng Vân chia sẻ: “Giữa nhân vật bà Mai, bà Thanh và tôi - Hồng Vân ở ngoài đời cả 3 đều có điểm chung nhất là bản năng người phụ nữ phát huy tối đa nhất có thể, nhưng mỗi người mỗi cách. Tuy nhiên, những gì mà nhân vật bà Thanh thể hiện trên phim gần gũi với tôi nhiều hơn”.