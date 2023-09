NTK gốc Việt Peter Do gây xúc động mạnh khi đem thơ Việt vào BST Helmut Lang

HHT - Trong BST đầu tiên với cương vị Giám đốc sáng tạo mới của Helmut Lang, NTK Peter Do gây xúc động mạnh khi đem tiếng Việt xuất hiện trên sàn runway New York Fashion Week Spring Summer 2024.

Bộ sưu tập đầu tay của NTK Peter Do tại Helmut Lang đang trở thành đề tài được nhiều người quan tâm bàn luận. Peter Do đã chiêu đãi giới mộ điệu thời trang 47 thiết kế trong BST Born To Go, vừa thể hiện tinh thần thương hiệu nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Dễ dàng nhìn thấy, nhà thiết kế trẻ gốc Việt có sự nghiên cứu kỹ lưỡng khi tiếp quản di sản đồ sộ của thương hiệu, thể hiện rõ nét qua các thiết kế kinh điển.

Bên cạnh đó, Peter Do cũng khoe cội nguồn của mình khi đưa tiếng Việt vào những thiết kế cổ điển.

Chiếc sơ mi trắng in những dòng chữ tiếng Việt đầy cảm xúc được trình diễn bởi người mẫu Việt Dahan Phương Oanh. Trong không gian buổi biểu diễn, những dòng chữ song ngữ Anh - Việt hiện hữu khiến cộng đồng thời trang Việt Nam hết sức thích thú.

Được biết, các câu thơ đến từ nhà thơ Mỹ gốc Việt đình đám Ocean Vương. Anh cũng là người bạn thân thiết đã hỗ trợ Peter Do hoàn thiện bộ sưu tập này.

Nhiều chuyên gia thời trang đánh giá Peter Do đã hồi sinh thành công thương hiệu biểu tượng sau gần 2 thập kỉ “sóng gió”. NTK 32 tuổi đem đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn cùng nhiều xúc cảm mạnh mẽ.

Chỉ sau vài giờ “trình làng”, BST Xuân 2024 của Helmut Lang nhanh chóng tạo tiếng vang, nhận về cơn mưa lời khen trên các diễn đàn nghệ thuật, thời trang. Peter Do cũng trở thành cái tên được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên nhiều khoảnh khắc lịch sử cùng thương hiệu biểu tượng một thời.