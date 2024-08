Nữ ca sĩ mở màn The Eras Tour tại Anh sẽ thăng hạng như Sabrina Carpenter?

HHT - Chuyến lưu diễn The Eras Tour đang dần đi đến hồi kết sau khi hoàn thành chặng diễn châu Âu. Tại Anh, Maisie Peters chính là nữ ca sĩ được Taylor Swift tin tưởng chọn để khuấy động sân khấu mở màn.

Maisie Peters sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ tại Anh với đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc. Nữ ca sĩ bắt đầu ca hát khi chỉ mới 8 tuổi và tham gia biểu diễn trong các dàn hợp xướng. Giọng ca sinh năm 2000 cũng thể hiện tài năng đáng khen ngợi trong việc viết nhạc ngay từ khi còn nhỏ.

Maisie bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với những cuộc thi tìm kiếm tài năng và đạt được nhiều thứ hạng cao. Ở độ tuổi 15, cô nàng bắt đầu trình diễn trên đường phố với những ca khúc của chính mình được đăng tải trên YouTube. Năm 2017, Maisie chính thức phát hành ca khúc đầu tiên Place We Were Made trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và đạt được những thành công nhất định.

Nữ ca sĩ nhanh chóng được mời góp giọng trong playlist nhạc phim Birds Of Prey: The Album với ca khúc Smile, dù vậy Maisie Peters vẫn chưa thể gây ấn tượng mạnh đối với cộng đồng yêu nhạc. Không lâu sau đó, cô nàng được vinh dự trở thành người hát mở màn cho chuyến lưu diễn Nice To Meet Ya Tour của Niall Horan - cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám One Direction. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với nữ ca sĩ trẻ, Nice To Meet Ya Tour đã nhanh chóng bị hủy bỏ do đại dịch. Không nản lòng, Maisie quay về tiếp tục đăng tải những ca khúc của mình lên YouTube và thường xuyên livestream trên Instagram để cover các bài hát mà cô yêu thích.

Giữa năm 2021, cô nàng chính thức ký hợp đồng thu âm với Gingerbread Man Records - hãng thu âm của Ed Sheeran. Từ đây, sự nghiệp của nữ ca sĩ bắt đầu thăng hoa. Cả hai album phòng thu của cô nàng đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Với album The Good Witch, cô nàng trở thành nữ nghệ sĩ solo trẻ nhất của Anh trong gần một thập kỷ qua đạt vị trí No.1 trên bảng xếp hạng UK Charts. The Good Witch cũng nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Cô nàng bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên - Road To Brixton và hát mở màn cho Ed Sheeran trong tour diễn của nam ca sĩ.

Năm 2024, Maisie Peters lại tiếp tục khiến cộng đồng yêu nhạc chú ý khi trở thành nghệ sĩ mở màn cho chuyến lưu diễn thế kỷ - The Eras Tour của Taylor Swift tại Anh. “Được hỗ trợ Taylor Swift là giấc mơ của tôi kể từ khi tôi 12 tuổi và lần đầu xem MV Love Story. Đây là một vinh dự lớn khi tôi được là một phần của điều gì đó đặc biệt và mang tính biểu tượng như vậy. Tôi đã biết rằng mình sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời.”, Maisie Peters chia sẻ. Trước đó, cô nàng cũng từng cover rất nhiều ca khúc của Taylor Swift.

Dù vậy, màn trình diễn của nữ ca sĩ trẻ trên sân khấu The Eras Tour nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khi biểu diễn ca khúc Lost The Breakup, giọng hát của Maisie Peters không ổn định và gây thất vọng cho nhiều người hâm mộ. Một số khán giả cho rằng cô đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát cao độ và năng lượng trong phần trình diễn. Đoạn video khi cô nàng trình diễn ca khúc này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tuy vậy, Maisie đã có cơ hội để giới thiệu bản thân tới lượng lớn khán giả thông qua The Eras Tour. Nữ ca sĩ trẻ vẫn đang phát triển và hoàn thiện khả năng biểu diễn, bên cạnh đó, những trải nghiệm như thế này chắc chắn sẽ giúp cô trưởng thành hơn trong sự nghiệp âm nhạc, tương tự như trường hợp của Sabrina Carpenter, trở nên quen mặt với số đông khán giả hơn sau khi hát mở màn cho tour diễn của Taylor Swift.