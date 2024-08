Short n' Sweet: Trang nhật ký tinh nghịch của cô nàng tiểu thư Sabrina Carpenter

HHT - "Short n' Sweet" là lời giới thiệu thú vị về "nàng tiểu thư nhạc Pop" Sabrina Carpenter: Hài hước, thông minh nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Sở hữu siêu hit Espresso, Sabrina Carpenter thống trị mùa Hè 2024 với hình ảnh cô nàng tiểu thư tóc vàng vừa trưởng thành, cuốn hút, lại vừa tinh nghịch, "pick me". Giữa bối cảnh nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng theo đuổi hình tượng mạnh mẽ, độc lập, sự lả lơi, ngọt ngào, đầy châm biếm của Sabrina trở nên nổi bật. Trong sự mong chờ của khán giả và kỳ vọng của giới chuyên môn, album Short n' Sweet được nữ ca sĩ chính thức ra mắt.

Album gồm 12 ca khúc, trong đó bao gồm 2 bản hit Espresso và Please Please Please. Trái ngược với chất nhạc Nu-Disco của 2 lead single và concept hình ảnh lấy cảm hứng bởi thập niên 80, Short n' Sweet bất ngờ là tổ hợp âm nhạc đa thể loại, với những track mang âm hưởng nhạc đồng quê và Dance Pop.

Việc kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc trong một album là một con dao hai lưỡi. Một mặt, điều này có thể khiến người nghe không cảm thấy nhàm chán, giữ được sự bất ngờ qua từng ca khúc. Mặt khác, lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến tính liền mạch của tổng thể album. Đáng tiếc, đường dây âm nhạc của Short n' Sweet rơi vào trường hợp thứ hai: Rời rạc.

Chất lượng giữa các ca khúc trong album không đồng đều. 3 ca khúc được chọn làm single cũng là những track đáng nghe nhất album. Nếu người nghe đang mong chờ những giai điệu Nu-Disco không quá đột phát nhưng gây nghiện của Espresso, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Synthwave và âm hưởng nhạc Đồng quê trong Please Please Please, hay ca khúc trào phúng như Tastethì phần còn lại của Short n' Sweet có lẽ sẽ gây thất vọng.

Espresso là một trong những ca khúc nổi trội trong album Short n' Sweet.

Những track như Good Graces, Bed Chem hay Dumb & Poetic đi vào những khuôn sáo của thể loại Pop, không có đột phá về giai điệu và ý tưởng. Coincidence và Slim Pickins quá ngắn và lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. So với album emails i can't send trước đó, các ca khúc trong Short n' Sweet thiếu sáng tạo, không có chất riêng trong cả lối phối khí lẫn cách hát.

Dường như sự thiếu nghiêm túc là chủ đích của Sabrina trong album lần này. Cô chia sẻ từ tiêu đề Bed Chem là do cô và bạn thân cùng nghĩ ra vì từ ấy nghe "quyến rũ mà vô nghĩa". Tuy vậy, đây khó có thể là lời biện hộ cho sự hời hợt đến mức lơ đãng của nữ ca sĩ trong phần lớn thời lượng của album. Nếu chỉ nghe 1 - 2 lần hay vô tình lướt qua trong một quán café, Short n' Sweet không phải là một sản phẩm thành công của Sabrina Carpenter. Nhưng nếu nghe kĩ hơn, phần thưởng thực sự sẽ dành cho những khán giả kiên nhẫn.

Sharpest Tool là hidden gem của album Short n' Sweet.

Sự tinh nghịch, giễu nhại, thậm chí có phần khiêu khích của Sabrina không nằm trên bề mặt, mà được ẩn giấu trong những hidden gem của album như Sharpest Tool. Câu guitar "nảy thật nảy" và lớp hiệu ứng rất nhẹ lên giọng hát mở ra một không gian âm nhạc tươi tắn, năng động sẽ dễ được phát hiện hơn trên những thiết bị chất lượng tốt. Juno cũng là một trong những ca khúc hiếm hoi được phát triển đầy đủ trong cả album.

Sabrina chia sẻ Short n' Sweet không phải một câu chuyện xuyên suốt, mà là tổng hợp những "mối quan hệ ngắn ngủi nhưng để lại nhiều kỷ niệm". Vì vậy, nhân vật cô gái không có nhiều không gian để bộc lộ những cảm xúc chân thành, phức tạp và sâu sắc hơn thông qua những ca khúc. Tuy vậy, khiếu hài hước và lối viết lời giàu hình ảnh của Sabrina sẽ là thử thách thú vị cho những fan giàu trí tưởng tượng.

Sau 10 năm hoạt động, Sabrina Carpenter đã bắt đầu gặt hái được những "trái ngọt" đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Short n' Sweet là "bài kiểm tra" quan trọng trước ghi tên mình vào hàng ngũ ngôi sao thế hệ nhạc Pop thế hệ mới của Sabrina. Cô và ê-kíp đã có những sự lựa chọn khôn ngoan để giới thiệu hình ảnh cô tiểu thư tinh nghịch với khán giả đại chúng. Tổng thể album không hấp dẫn như 3 single, nhưng chắc chắn sẽ tạo nên nhiều cuộc tranh luận thú vị. Như đúng tính cách của mình, Sabrina Carpenter đang đi giữa lằn ranh của "tinh nghịch" và "lơ đãng".