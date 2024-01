Nữ phản diện "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi": Tính cách khó ưa nhưng gu ăn mặc quá ổn

HHT - Song Ha Yoon hóa thân nữ phụ tâm cơ, đầy thủ đoạn trong "Marry My Husband" (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi). Tuy nhiên, nữ diễn viên lại sở hữu gu thời trang ngọt ngào, ấn tượng, thu hút cả trong phim lẫn ngoài đời.

Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) hiện là drama “gây sốt” cộng đồng mọt phim Hàn. Bộ phim ghi nhận lượt rating khả quan sau 6 tập đầu phim. Góp phần vào thành công của dự án là nữ phụ phản diện Jung Soo Min (Song Ha Yoon thủ vai). Cô nàng thể hiện xuất sắc vai diễn trơ tráo, giả nai trong phim.

Jung Soo Min là bạn thân nữ chính. Cô liên tục lợi dụng, hãm hại Ji Won (Park Min Young thủ vai) để thu lợi về mình. Thời học sinh, Soo Min từng là nguyên nhân gây hiểu lầm khiến Ji Won và tình đầu không đến được với nhau. Dù gọi là bạn thân, Soo Min nhiều lần đặt điều về Ji Won, khiến cô không thể hòa đồng và bị tập thể lớp bắt nạt.

Tính nết tâm cơ, đầy thủ đoạn của nữ phụ “trà xanh” nhận về nhiều gạch đá, tuy nhiên khán giả không thể phủ nhận gu thời trang nịnh mắt của Soo Min. “Pick me girl thứ thiệt gây ấn tượng nhờ phong cách ăn diện điệu đà, ngọt ngào.

Trong vai thực tập sinh tại công ty, Soo Min “giả nai” với trang phục nữ tính. Chất liệu vải ren, chi tiết bèo nhún, màu sắc pastel ngọt ngào là điểm mấu chốt giúp cô "đốn tim" gã trưởng phòng hạch sách.

Ít ai biết, nữ diễn viên vào vai thực tập sinh ngây thơ ngoài đời đã gần 40 tuổi. Cô sinh năm 1986, gây sốt với diễn xuất ấn tượng cũng như visual lão hóa ngược.

Ha Yoon được đánh giá là diễn viên lận đận của làng điện ảnh Hàn Quốc. Nữ diễn viên từng đóng vai phụ trong một số dự án phim nổi tiếng Fight for My Way, Tiệc Trăng Máu bản Hàn Quốc... nhưng không tạo được tiếng vang. Người hâm mộ hy vọng màn thể hiện ấn tượng của Ha Yoon trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi sẽ giúp cô có bước tiến mới trong sự nghiệp.