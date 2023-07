Nữ phụ "Nơi Giấc Mơ Tìm Về" ngoài đời được khen xinh đẹp hơn hẳn trên phim

HHT - Nhiều khán giả phàn nàn rằng nhân vật Mai Anh của diễn viên Minh Thu trong “Nơi Giấc Mơ Tìm Về” không chỉ xấu tính mà còn kém xinh. Nhưng đó là vì tạo hình vai diễn yêu cầu như vậy, chứ Minh Thu ngoài đời trẻ trung, xinh đẹp đến khó tin!

Những ai theo dõi Nơi Giấc Mơ Tìm Về đều công nhận Mai Anh là cái tên gây khó chịu nhất bộ phim. Cô tiểu thư đỏng đảnh này là bạn gái cũ của nam chính Gia An nhưng vẫn tìm mọi cách níu kéo tình cũ dù biết rõ Gia An đã hướng về một cô gái khác. Mai Anh cũng chẳng ngại bày đủ chiêu trò để ép cưới Gia An cho bằng được.

Bên cạnh việc tính cách đỏng đảnh ích kỷ, vai Mai Anh còn bị khán giả trừ điểm vì kiểu tóc cứng quèo giả trân, lối trang điểm đậm không tôn lên nét đẹp của diễn viên đóng phim này là Minh Thu.

Tuy nhiên, khi so sánh Minh Thu trong Nơi Giấc Mơ Tìm Về và ảnh đời thường, khán giả đều bất ngờ vì quá khác biệt, nhìn như hai chị em chứ không thể là một người.

Minh Thu từng đóng vai phụ (bà Sa thời trẻ) ở Hương Vị Tình Thân và Hải “quạt” phim Phố Trong Làng. Cả hai phim, cô đều có tạo hình nhẹ nhàng, trẻ trung chứ không mang vẻ già dặn như vai Mai Anh đang lên sóng.

Vì đóng vai tiểu thư đỏng đảnh, Minh Thu trên phim diện những bộ trang phục điệu đà. Còn khi xả vai, cô có style trẻ trung, năng động với quần cạp cao, áo crop-top nhấn mạnh vào vòng eo thon nhỏ.

Tuy không có chiều cao quá lý tưởng nhưng Minh Tu lại sở hữu thân hình nhỏ nhắn, tỷ lệ cơ thể cân đối nên chỉ cần khéo phối đồ là ai cũng nghĩ cô cao hơn thực tế. Đặc biệt những bộ váy ngắn có tác dụng “hack dáng” cực hiệu quả.

Khi để tóc ngắn, Minh Thu còn trẻ trung hơn nữa, có nói cô là sinh viên chắc hẳn cũng nhiều người tin. Chẳng thế mà càng xem phim, nhiều khán giả càng thấy tiếc vì Minh Thu có tạo hình không phù hợp, không hề tôn lên nhan sắc xinh tươi của cô.