Nữ sinh Hà Nội giải ô chữ thần tốc, giành vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần Olympia 26

HHTO - Nữ sinh Nguyễn Diệu Anh (trường THPT chuyên Chu Văn An - Hà Nội) đã có màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt bốn vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26 với 320 điểm.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Thị Phương Nhi (trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Hà Tĩnh), Hoàng Minh Đăng (trường PT Thiệu Sơn - Thanh Hóa), Nguyễn Diệu Anh (trường THPT chuyên Chu Văn An - Hà Nội), Nguyễn Huỳnh Gia Huy (trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha - Tây Ninh).

Ngay từ phần thi Khởi động, không khí tại trường quay đã diễn ra vô cùng gay cấn. Sau lượt thi cá nhân và phần thi chung, Diệu Anh dẫn đầu với 90 điểm, đứng thứ hai là Gia Huy với 30 điểm, tiếp theo đó là Phương Nhi 25 điểm và Minh Đăng 15 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 7 chữ cái, ngay sau khi ô gợi ý thứ nhất được mở ra, Diệu Anh đã nhanh chóng đưa ra được đáp án chính xác cho từ khóa là “Thuốc Lá”, bỏ xa các thí sinh khác với 160 điểm. Theo sau là Gia Huy 40 điểm, Phương Nhi 35 điểm và Minh Đăng 25 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, khoảng cách điểm số của các thí sinh ngày càng khác biệt. Diệu Anh tiếp tục bứt phá với 260 điểm, Gia Huy đứng thứ hai với 130 điểm, tiếp theo là Phương Nhi với 125 điểm và cuối cùng là Minh Đăng 55 điểm.

Tại phần thi Về đích, Diệu Anh đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở phần thi của mình, nữ sinh đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ ba. Ở câu hỏi thứ hai, Gia Huy đã nhấn chuông giành quyền trả lời nhưng không có đáp án chính xác. Kết thúc phần thi, Diệu Anh ghi được tổng cộng 300 điểm.

Phương Nhi bước vào phần thi của mình với gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, vì không có đáp án đúng, Diệu Anh đã nhanh chóng chớp thời cơ và ghi điểm. Đến câu hỏi thứ ba, Phương Nhi sử dụng ngôi sao hy vọng. Mặc dù đã rất nỗ lực cho phần thi nhưng cô bạn lại tiếp tục đánh mất 20 điểm vào tay Gia Huy. Cuối cùng, nữ sinh Hà Tĩnh còn lại 85 điểm sau ba câu hỏi.

Gia Huy lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Ở câu hỏi đầu, nam sinh trả lời chưa chính xác. Nhưng đến hai câu hỏi sau, cậu bạn đã lấy lại phong độ và ghi được trọn vẹn 50 điểm. Gia Huy kết thúc phần thi của mình với tổng cộng 185 điểm.

Minh Đăng đã quyết định lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Tuy nhiên, cậu bạn lại khiến khán giả tiếc nuối vì không có đáp án đúng cho cả ba câu hỏi. Và ở câu hỏi đầu, Minh Đăng đã vụt mất 30 điểm vào tay Phương Nhi. Sau phần thi của mình, Minh Đăng còn lại 25 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Diệu Anh (trường THPT chuyên Chu Văn An - Hà Nội) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 320 điểm.

Về nhì là Nguyễn Huỳnh Gia Huy (trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha - Tây Ninh) với 185 điểm. Đứng thứ ba là Nguyễn Thị Phương Nhi (trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Hà Tĩnh) với 105 điểm. Cuối cùng là Hoàng Minh Đăng (trường PT Thiệu Sơn - Thanh Hóa) với 25 điểm.

