Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh lớp 11 là thời điểm vàng để lập kế hoạch thi cử

HHTO - Sáng ngày 17/5/2026, hàng trăm học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã đổ bộ Ngày hội tuyển sinh Khoa học và Công nghệ để "săn" cẩm nang mùa thi. Một trong những điểm nóng của sự kiện là buổi Tọa đàm Hỏi - Đáp về thi THPT Quốc gia và Tuyển sinh Đại học 2026, nơi mang đến loạt thông tin tư vấn "nóng bỏng tay" giúp sĩ tử giải mã mọi nút thắt và tự tin bứt phá trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chiến thuật ôn thi trước ngày D-Day

Một trong những phần được mong chờ nhất tại tọa đàm chính là những chia sẻ từ góc độ quản lý của các thầy cô nhằm giải mã những nút thắt mới nhất trong quy chế tuyển sinh. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã thẳng thắn lý giải về việc tại sao cần mức sàn 15 điểm cho tổ hợp 3 môn, lý do của việc điều chỉnh nguyện vọng cũng như xu hướng siết chỉ tiêu xét học bạ. Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, những điều chỉnh này đều hướng tới việc đảm bảo chất lượng đầu vào cốt lõi, hướng tới sự công bằng tối đa cho các thí sinh và đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của teen trước khi bước vào giảng đường đại học.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Không chỉ dành riêng cho học sinh cuối cấp, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo còn nhấn mạnh rằng các bạn lớp 11 cũng cần chủ động ngay từ bây giờ, vì đây chính là thời điểm vàng teen cần tiếp cận thông tin và chuẩn bị lộ trình cho mình. Theo thầy, lớp 10 hơi sớm để các bạn chọn ra ngành nghề mình muốn, trong khi lớp 12 lại quá muộn cho những thay đổi.

Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn cách chưa đầy một tháng, những lưu ý từ ông Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) trở thành chiếc phao cứu sinh cần thiết cho các sĩ tử. Ông nhấn mạnh bên cạnh việc ôn tập, teen cần lưu ý ngay từ những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại quan trọng, đặc biệt là quy chế thi.

Ông Nghiêm Văn Bình cho rằng ngoài ôn tập, teen cần lưu ý sức khỏe và các thông tin khác.

Đặc biệt, vì đây là năm thứ 2 thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, ông cũng cảnh báo một số bạn đang phạm sai lầm khi đi "cày cuốc", học lan man theo các bộ sách và đề thi cũ của những năm trước thay vì bám sát cấu trúc mới.

"Gỡ rối" chọn trường, chọn ngành

Bên cạnh bức tranh toàn cảnh về quy chế, đại diện các trường Đại học cũng mang đến những thông tin tuyển sinh "nóng hổi" với lộ trình định hướng nghề nghiệp vô cùng rõ ràng để "gỡ rối" cho teen. PGS.TS Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã chia sẻ về "đặc sản" của trường với 3 đợt tuyển sinh sớm. Phương thức đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn trực tiếp này giúp nhà trường thấu hiểu kỹ hơn về định hướng, đam mê của từng bạn, từ đó sàng lọc ra những thí sinh phù hợp với môi trường của USTH.

﻿Các bạn học sinh có nhiều câu hỏi cho đại diện các trường Đại học.

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên lại mở ra nhiều lựa chọn hấp dẫn cho teen, đặc biệt là các bạn có năng khiếu ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung. PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường đang tập trung đầu tư và đào tạo rất nhiều ngành học mới, đón đầu xu hướng và được dự báo là mũi nhọn trong tương lai.

Cùng chung tinh thần đổi mới và bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động, TS Trần Khắc Thạc - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi khẳng định thế mạnh về sự đa dạng các ngành nghề tại trường. Điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh là việc 100% các chương trình đào tạo của Đại học Thủy lợi hiện đã được thay đổi theo hướng tích hợp, tăng tính thực hành ứng dụng, đảm bảo sinh viên ra trường có thể bắt nhịp và đáp ứng ngay các yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp. Đồng thời, trường cũng có những chính sách ưu đãi học phí và học bổng cực kỳ hấp dẫn để thu hút những mảnh ghép tài năng.

Buổi tọa đàm Hỏi - Đáp khép lại nhưng đã kịp thời trang bị cho teen và các bậc phụ huynh một "bản đồ định vị" cực kỳ chuẩn xác cho mùa tuyển sinh 2026 nói riêng, và tuyển sinh Đại học nói chung Chỉ còn vài tuần đếm ngược, hy vọng các sĩ tử sẽ giữ vững tâm lý, phân bổ thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý để tự tin bứt phá trong kỳ thi sắp tới.