Ohm Pawat trở lại Việt Nam: Trai đẹp nhà GMMTV "hòa tan" cùng fan Việt

HHT - Sau khi gây bão truyền thông tại giải thưởng Asian Television Awards lần thứ 28 tổ chức ở Việt Nam vào đầu năm nay, mỹ nam "Bad Buddy" tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng trong buổi fan meeting solo tổ chức tại TP.HCM.

Ngày 1/6, trai đẹp nhà GMMTV - Ohm Pawat hoàn thành fan meeting tại TP.HCM. Ngay khi xuất hiện, Ohm đã gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng. Ohm thừa nhận cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều từ sau khi bắt đầu con đường diễn xuất. Vì gia nhập làng giải trí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ohm đã phải học hỏi rất nhiều thứ nhưng tất cả điều đó đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt đối với anh.

Trong tương lai sắp tới, mỹ nam xứ Chùa Vàng mong muốn có thể thử sức với đa dạng vai diễn và không bó mình trong khuôn khổ nào. Ngoài ra, Ohm cũng tiết lộ bộ phim và vai diễn mong muốn nhất của anh là Joker. Đây là một vai diễn có tâm lý phức tạp, vì thế nếu có cơ hội thử sức thì anh chàng sẽ có thể phô bày nhiều cách biểu đạt cảm xúc hơn.

Tuy không phải là lần đầu Ohm Pawat tổ chức buổi fan meeting tại Việt Nam, nhưng lại là lần đầu tiên anh họp fan một mình. Vì vậy anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc gặp gỡ người hâm mộ vào chiều ngày 1/6 tại Trung tâm văn hóa Hòa Bình (TP.HCM).

Không chỉ vậy, mỹ nam sinh năm 2000 còn làm fan cười ngất khi "hòa tan" vào văn hóa Việt Nam. Không chỉ tự tin "bắn" tiếng Việt, anh chàng còn làm các fan thi nhau nhận "rể Việt" khi hào hứng bắt kịp những trend của giới trẻ Việt.

Ohm Pawat Chittsawangdee là diễn viên Thái Lan sinh ngày 22/3/2000. Ngay từ vai diễn đầu tay Frame trong bộ phim Make It Right, Ohm đã "gây bão" với nét diễn tinh nghịch, đáng yêu. Tiếp đó, anh chàng "gặt hái" hàng loạt thành công với vai Than trong He's Coming to Me (2019), Khet trong The Shipper (2020) và mới đây là Pat trong "siêu phẩm boylove" Bad Buddy Series (2021).