Olivia Rodrigo và bạn trai nhan sắc siêu phẩm, fan đề cử đóng “Chạng Vạng” bản mới

HHT - Sau khi những bức ảnh mang đậm phong cách "Chạng Vạng" viral trên mạng xã hội, Louis Partridge và Olivia Rodrigo liên tục được người hâm mộ bình chọn trở thành Edward - Bella thế hệ mới.

"Twilight" phiên bản màn ảnh nhỏ

Cuối tháng 4 năm ngoái, tờ The Hollywood Reporter đưa tin thương hiệu Chạng Vạng (tựa gốc: Twilight) đang được các nhà làm phim thực hiện bản truyền hình, nội dung vẫn lấy chất liệu từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Stephenie Meyer.

Twilight bản truyền hình sẽ do Lionsgate Television, một nhánh của Lionsgate chịu trách nhiệm sản xuất, và Sinead Daly, biên kịch của các dự án lớn như The Walking Dead: World Beyond, Tell Me Lies hay Raised by Wolves, đảm nhận viết kịch bản.

Đến thời điểm hiện tại, các thông tin về nội dung, diễn viên tham gia và lịch lên sóng của dự án này vẫn là một ẩn số. Khán giả không rõ liệu nhà sản xuất sẽ khai thác bộ phim theo hướng ngoại truyện hay kể lại toàn bộ chuyện tình của cặp đôi Bella và Edward như trong bản điện ảnh.

Dù các thông tin về Chạng Vạng bản mới vẫn còn rất nhỏ giọt như thế, song chỉ riêng thông báo về việc thương hiệu đình đám này được làm lại cũng đã đủ khiến khán giả xốn xang, nhất là đối với người hâm mộ nguyên tác hoặc những ai theo dõi thành công của loạt phim cũ từ những năm 2008 đến năm 2012. Nhiều giả thuyết, tin đồn xoay quanh dự án này đã được tung ra. Trong đó, diễn viên chính là thông tin được chú ý và quan tâm bậc nhất.

Louis Partridge và Olivia Rodrigo

Ngày 29/8 (giờ địa phương) vừa qua, Louis Partridge và Olivia Rodrigo đã trở thành một trong những tiêu điểm ở Liên hoan phim Venice với phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thập niên 90. Olivia đến để ủng hộ buổi ra mắt phim Disclaimer có sự góp mặt của bạn trai Louis. Đây là lần đầu cả hai cùng nhau xuất hiện công khai tại một sự kiện lớn sau khi xác nhận mối quan hệ vào tháng 12/2023.

Sẽ không có gì đáng nói nếu những hình ảnh, video của Louis và Olivia tại sự kiện trên không được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng trực tuyến với chủ đề "Edward và Bella thời hiện đại". Hầu hết đều nhận xét rằng cặp đôi mang phong cách và ngoại hình giống hệt Edward Cullen và Bella Swan trên màn bạc. Một số bức ảnh đời thường trước đó của cả hai cũng được đào lại và so sánh để chỉ ra những điểm tương đồng. Đông đảo người hâm mộ gửi gắm mong muốn đến nhà sản xuất phim Twilight rằng hy vọng hãng có thể cân nhắc Louis Partridge và Olivia Rodrigo cho vai diễn Edward, Bella bản mới.

Một số bình luận của netizen:

"Đẹp đôi dữ nha trời ơi."

"Không đọc chú thích còn tưởng ảnh cắt từ phim ra."

"Tưởng hai anh chị đang dắt tay nhau đi casting."

"Chuẩn chỉnh Bella và Edward của lòng tôi."

"Cho ai chưa biết thì bà Olivia bả mê phim Twilight có tiếng luôn á."

"Ơi trời, cho hai người ngày đi đóng phim liền luôn được hông?!"

Louis Partridge sinh ngày 3/6/2003, là một diễn viên người Anh. Trước khi nổi tiếng qua vai diễn Tử tước Tewkesbury trong "Enola Holmes" (2020), Louis từng tham gia một số dự án phim nhỏ và hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Anh đang trên đà phát triển sự nghiệp diễn xuất với các dự án phim tiềm năng sắp tới. Olivia Rodrigo là một ca sĩ, nhạc sĩ, và diễn viên người Mỹ. Cô sinh ngày 20/2/2003, được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia phim ca nhạc "High School Musical: The Musical: The Series" của Disney+. Tuy nhiên, danh tiếng Olivia chỉ thực sự vụt sáng và trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu sau khi phát hành đĩa đơn đầu tiên tên "Drivers License" vào năm 2021.