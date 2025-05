Ồn ào "To Get Her": Chồng của Ailee bị kéo vào tranh cãi đời tư của Kim Riwon

HHT - Không trực tiếp nhắc tên, nhưng Kim Riwon đã kịp đưa ra phản hồi để ngăn những chỉ trích vô lý nhắm vào Choi Si Hun - chồng mới cưới của Ailee.

To Get Her gây sốt ngay ngày đầu lên sóng. Đời tư của Riwon bị dân mạng "đào ra", khiến cô phải viết thư xin lỗi vì quá khứ tăm tối. Hangyul - người chơi đang có loveline và rộ tin đồn hẹn hò với Riwon ngoài đời cũng lên tiếng trên Instagram cá nhân. Hangyul liên tục có những Story bức xúc. Cô phủ nhận chuyện hẹn hò với Riwon, nghi ngờ Riwon từng muốn đưa cô vào mối quan hệ không lành mạnh.

Sau đó, Riwon đã phủ nhận toàn bộ việc mình có ý định xấu xa với Hangyul. Cô đăng thư xin lỗi, kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn để chứng minh. Trong đoạn hội thoại này, cô có nhắc đến một người đến từ phía Billboard Korea kiêm CEO công ty quản lý người có sức ảnh hưởng (influencer) của cô. Dù đã che tên, một số Knet đã cố tăng sáng để đọc chữ sau lớp bôi đen, nghi cái tên bị che là Choi Si Hun - chồng của Ailee.

Để ngăn đồn đoán, Riwon khẳng định cô làm việc với công ty quản lý riêng, không phải công ty liên kết với người đang bị dân mạng nghi ngờ. Cô kêu gọi cộng đồng mạng ngừng lan truyền những cáo buộc vô căn cứ, giả định sai sự thật gây ảnh hưởng tới cá nhân không liên quan.

Hiện tại, những tranh cãi đời tư của Riwon chưa lắng xuống. Cnet tung ra đoạn chat được cho là Riwon nhắn với fan, cho rằng người đàn ông được nhắc đến trong đoạn chat là người kinh doanh nhà hàng và có làm trong lĩnh vực "quản lý influencer". Cô nói bản thân và người này đều là nạn nhân của bạo lực mạng vô căn cứ, khẳng định anh làm ăn trong sạch. Những lời này trái với lời cô nói với Hangyul, khiến cư dân mạng càng hoài nghi độ chân thật trong những lời thanh minh của Riwon.

Vì tranh cãi đời tư của người chơi, đội sản xuất thông báo hoãn phát sóng To Get Her 1 tuần để biên tập lại. Với "drama" căng thẳng, khán giả lo rằng chương trình có thể bị hoãn vô thời hạn.