Phim Hàn tháng 5: Park Bo Gum không còn “lột quýt” mà “lột xác” thành võ sĩ

HHT - Phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng 5 là một cuộc đổ bộ của nhiều ngôi sao như Park Bo Gum, Kang Ha Neul, Park Bo Young, Kim Da Mi… Đề tài phim cũng phong phú từ ẩm thực đến âm nhạc, từ trinh thám kinh dị đến tình cảm “chữa lành”.

Spring of Youth (6/5)

Diễn viên: Ha Yoo Joon, Park Ji Hoo

Chuyện phim Spring of Youth kể về Sa Kye (Ha Yoo Joon), là giọng ca chính kiêm người đàn guitar của một nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng, nhưng đã bị đá ra khỏi nhóm. Sau đó, anh trở lại trường đại học, thành lập một ban nhạc mới. Tại đây, Sa Kye gặp gỡ và có tình cảm với cô bạn học nhạc Kim Bom (Park Ji Hoo).

Nhiều khán giả hy vọng Spring of Youth sẽ là một bộ phim tràn ngập màu sắc thanh xuân, đạt được thành công tương tự Lovely Runner; chứ không trở thành một bộ phim tuổi trẻ nhạt nhòa và thất bại như Crushology 101.

Tastefully Yours (12/5)

Diễn viên: Kang Ha Neul, Go Min Si

Câu chuyện của Tastefully Yours xoay quanh hai nhân vật khác nhau một trời một vực, vừa lãng mạn vừa khiến khán giả… đói bụng.

Han Beom Woo (Kang Ha Neul) là một người thừa kế một công ty thực phẩm lớn, cũng là người điều hành một nhà hàng cao cấp ở Seoul, nhưng anh ta lại không quan tâm đến hương vị. Ngược lại, Mo Yeon Joo (Go Min Si) là một nữ đầu bếp phát cuồng vì hương vị. Cô là chủ một nhà hàng nhỏ, không biển hiệu, quán chỉ có một bàn, ở một vùng nông thôn xa xôi.

Vì một số lý do, họ hợp tác với nhau để điều hành một nhà hàng. Bằng cách đó, họ bù trừ cho nhau, “nâng cấp” tầm nhìn lẫn hương vị, và không thể ngăn cản trái tim mình rung động với đối phương.

Second Shot At Love (12/5)

Diễn viên: Gong Myung, Choi Soo Young

Lấy bối cảnh làng quê thanh bình, Second Shot At Love kể về Han Geum Joo (Choi Soo Young), một thợ máy có nghề ở một thị trấn nhỏ. Bỗng một ngày, Seo Ui Joon (Gong Myung) - mối tình đầu của cô - trở về thị trấn.

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối họ gặp nhau. Han Geum Joo thấy mình tò mò về lý do vì sao Seo Ui Joon lại từ bỏ công việc ở một bệnh viện danh tiếng ở Seoul để trở về thị trấn nhỏ này.

Dear Hong Rang (16/5)

Diễn viên: Lee Jae Wook, Jo Bo Ah

Bộ phim Dear Hong Rang đánh dấu Lee Jae Wook trở lại dòng phim cổ trang sau Hoàn Hồn (2022). Trong phim, anh vào vai Hong Rang, con trai một gia đình thương nhân giàu có đã mất tích từ khi còn rất nhỏ. Sau 12 năm, Hong Rang đột nhiên trở về nhưng không còn nhớ bất kỳ điều gì trước khi mất tích. Liệu anh là Hong Rang thật, hay chỉ là kẻ mạo danh?

Trong khi đó, Jae Yi (Jo Bo Ah) là người em gái cùng cha khác mẹ của Hong Rang. Nghi ngờ rằng người vừa trở về là Hong Rang giả mạo, cô quyết tâm tìm cho ra sự thật.

Nine Puzzles (21/5)

Diễn viên: Kim Da Mi, Son Suk Ku

Bộ phim trinh thám Nine Puzzles kể về Yi Na (Kim Da Mi) khi còn là học sinh đã chứng kiến chú mình bị giết hại. Trong vụ án đó, cô vừa là nhân chứng, nhưng đồng thời cũng là nghi phạm. Mười năm sau, Yi Na trở thành chuyên gia phân tích tội phạm.

Đồng hành cùng với Yi Na trong công việc là Han Saem (Son Suk Ku), người suốt 10 năm nay vẫn tin rằng cô chính là kẻ giết người. Dù nghi ngờ vẫn chưa được hoá giải, nhưng trước một số manh mối mới, họ tạm thời hợp tác với nhau để cùng khám phá ra sự thật.

Our Unwritten Seoul (24/5)

Diễn viên: Park Bo Young, Park Jin Young

Câu chuyện của Our Unwritten Seoul kể về hai chị em sinh đôi khác nhau về mọi mặt. Ngay cả khi ngoại hình của họ giống nhau thì phong cách cũng rất khác nhau. Hai nhân vật này đều được diễn bởi Park Bo Young.

Cô em gái Yoo Mi Ji trước đây là một vận động viên nổi tiếng, nhưng giờ đây chọn một cuộc sống tự do. Trong khi đó, người chị Yoo Mi Rae là một người cầu toàn và làm việc ở một tập đoàn. Một ngày nọ, hai chị em bỗng hoán đổi cuộc sống cho nhau và người này phải giờ phải đảm nhận danh tính của người kia.

Oh My Ghost Clients (30/5)

Diễn viên: Jung Kyung Ho, Seol In Ah

Chuyện phim Oh My Ghost Clients kể về No Mu Jin (Jung Kyung Ho), một luật sư lao động chỉ quan tâm đến tiền thay vì công lý. Một ngày nọ, anh ta suýt chết. Trải nghiệm cận tử này khiến anh ta bỗng dưng có khả năng nhìn thấy ma. Kể từ đó anh ta có rất nhiều khách hàng, nhưng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, bởi tất cả họ đều là ma.

Good Boy (31/5)

Diễn viên: Park Bo Gum, Kim So Hyun

Sau khi làm khán giả châu Á xúc động trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Park Bo Gum trở lại màn ảnh nhỏ "lột xác" với Good Boy. Lần này, bạn diễn của anh là Kim So Hyun (Love Alarm).

Câu chuyện của Good Boy kể về Yoon Dong Joo (Park Bo Gum), từng là một vận động viên quyền anh; và Ji Han Na (Kim So Hyun) từng là tuyển thủ môn bắn súng. Cả hai đều có sự nghiệp thể thao xuất sắc, giành huy chương tại Olympic. Nhưng vì những lý do riêng, cả hai đã phải từ bỏ sự nghiệp thể thao của mình.

Sau đó, Yoon Dong Joo và Ji Han Na gia nhập một đội ngũ đặc biệt của cảnh sát. Ở đây, họ đã tận dụng những kỹ năng thể thao của mình để giải quyết những bất công tràn lan trong xã hội.