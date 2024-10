Ơn giời, cuối cùng "Anh trai say hi" NICKY cũng có hoạt động solo sau 8 năm

HHT - Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, "Anh trai" NICKY lần đầu ra mắt sản phẩm âm nhạc solo "thật quá đáng... để yêu", có sự kết hợp đặc biệt cùng AMEE.

Ca khúc thật quá đáng... để yêu được sáng tác bởi Trid Minh. Teaser audio hé lộ một phần điệp khúc do AMEE thể hiện. Sự ngọt ngào, trong sáng đặc trưng từ chất giọng của AMEE nhanh chóng thu hút người nghe.

Dù phần hát của NICKY chưa được hé lộ trong teaser audio, nhưng cộng đồng mạng vẫn khá mong đợi màn kết hợp lần đầu tiên giữa bộ đôi anh em nhà ST.319. Trong những hình ảnh được “nhá hàng” từ MV thật quá đáng… để yêu, NICKY và AMEE cùng xuất hiện với tạo hình cá tính, có phần tinh nghịch và đầy màu sắc.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm âm nhạc solo đầu tay, NICKY cũng gửi đến người hâm mộ những dòng tâm sự chân thành qua bức thư tay:

“Ngay lúc này, NICKY vẫn chưa nghĩ là mình sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc solo. Nhớ lại những ngày đầu năm 2024, NICKY vẫn còn đứng giữa vô vàn ngã rẽ và quyết định cho sự nghiệp của mình, cho đến ngày tham gia chương trình “Anh Trai Say Hi”, đam mê âm nhạc bên trong NICKY đã thực sự trỗi dậy một lần nữa.

Tuy chỉ được đồng hành cùng các anh trai trong một khoảng thời gian không quá dài, nhưng tất cả mọi người đã truyền cảm hứng cho NICKY, để NICKY được cháy hết mình với âm nhạc và tận hưởng niềm vui khi được trình diễn, được đứng trên sân khấu một lần nữa..."

Trước đó, NICKY đã dừng chân khá sớm tại Anh Trai Say Hi khiến người xem tiếc nuối. Người hâm mộ của NICKY kỳ vọng anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để tỏa sáng và thể hiện bản thân. Sau khi MONSTAR tan rã, NICKY hoạt động tích cực ở lĩnh vực dẫn chương trình, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Bên cạnh đó, NICKY còn trở thành VJ tại loạt Fanmeeting của các ngôi sao Thái Lan đình đám khi tới Việt Nam như diễn viên Nonkul, cặp đôi Yin - War, diễn viên Gulf… Cho đến khi trở lại sân khấu âm nhạc tại Anh Trai Say Hi, NICKY tỏa sáng trong màn trình diễn Catch Me If You Can cùng các đồng đội và khiến người hâm mộ mong đợi anh chàng ra mắt sản phẩm âm nhạc riêng.