Ôn thi môn Tiếng Anh: Cải thiện kỹ năng đọc hiểu bằng cách đọc nhanh và đọc chậm

HHT - Trong các bài thi tiếng Anh, phần đọc hiểu một đoạn văn có thể là khá “đáng sợ” đối với nhiều người. Tuy nhiên, việc luyện tập để đọc hiểu tiếng Anh nhanh hơn, tốt hơn lại không phải là khó lắm đâu!

Có nhiều “bí kíp” mà bạn có thể áp dụng nhằm nâng level đọc tiếng Anh, nhưng bạn đã biết đến cách “đọc nhanh và đọc chậm” chưa? Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự kết hợp giữa đọc nhanh và đọc chậm lại có thể giúp bạn cải thiện khả năng đọc rất hiệu quả.

Tất nhiên, trước khi áp dụng cách “đọc nhanh và đọc chậm” thì bạn cần có môi trường và công cụ phù hợp, tức là có giờ luyện đọc cụ thể hằng ngày, ngồi đọc ở nơi không quá ồn ào, và ban đầu, hãy chọn loại sách theo chủ đề mình thích, ở mức độ phù hợp với trình độ hiện tại của mình.

Đọc nhanh

Books. Are. Good.

Bạn có để ý thấy rằng mình sẽ tự nhiên dừng lại mỗi khi có dấu chấm câu?

Giờ bạn hãy tưởng tượng mình đọc cả một bài báo hay một cuốn sách theo kiểu đó, đọc mỗi từ xong đều dừng lại. Sẽ rất khó hiểu, phải không? Làm sao hiểu nhanh được khi bạn cứ đọc từng từ thay vì những câu trọn vẹn? Cho nên, để đọc hiểu được thì bạn phải đọc trôi chảy, đọc nhanh cái đã.

Trước hết, bạn cần để ý thấy rằng rất nhiều từ mà mình đọc thực ra là sight word - đó là những từ thông dụng, người đọc nhận ra dễ dàng, như the, and, of, or, for, that, will, go… Bạn gần như không phải nghĩ gì khi đọc thấy chúng. Bây giờ, việc bạn cần làm là tìm một danh sách các sight word (bạn có thể gõ vào Google là ra ngay), dành 1 - 2 phút/ ngày để đọc chúng càng nhanh càng tốt, cho mắt và não mình thật quen với chúng. Sau đó, hãy yên tâm là khi đọc một đoạn text, bạn sẽ lướt qua những từ này rất nhanh, thậm chí gần như không để ý luôn đó.

Trong danh sách các sight word, bạn có thể không hiểu nghĩa một số từ. Nếu vậy thì bạn có thể tra từ điển, nếu muốn, nhưng thực ra cũng không quá quan trọng, vì lúc này là bạn đang luyện cho mắt và não mình quen thuộc với những từ thông dụng thôi mà.

Một cách để luyện đọc nhanh nữa là xem các video có phụ đề mà không bấm tạm dừng. Như vậy, bạn vừa đọc, vừa nghe được cách phát âm và hiểu qua ngữ cảnh, nên dần dần sẽ đọc nhanh lên rất nhiều.

Đọc chậm

Sau khi đã luyện đọc được tương đối nhanh rồi, bạn không cần quá lo lắng về tốc độ đọc của mình nữa, và bắt đầu chuyển sang tập trung vào phần hiểu. Đây chính là lúc bạn dùng cách đọc chậm, tức là vừa đọc, vừa cố hiểu được những gì mình đọc.

Một cách đọc chậm tuyệt vời chính là đọc to thành tiếng. Khi đó, bạn không chỉ luyện đọc hiểu mà còn luyện cả phát âm, nghe và nói nữa. Hãy tập trung vào việc phát âm thật đúng và nếu nói đúng ngữ điệu nữa thì càng tốt.

Còn nếu bạn không thể, hoặc không muốn đọc to, thì bạn có thể đọc và dừng lại sau mỗi đoạn để đảm bảo rằng mình đang chú ý và đang hiểu hết. Mỗi lần dừng lại, bạn hãy ghi chú một số điều như: Những từ mình chưa biết nghĩa, những cách dùng từ/ cụm từ mà mình chưa từng biết, nội dung chính của đoạn text (đây là việc rất quan trọng vì hiểu nội dung của một đoạn văn chính là điều bạn cần khi đi thi). Làm được tất cả những việc này thì level của bạn được nâng lên là điều chắc chắn.

Cuối cùng, dần dần, bạn hãy chọn những bài viết hoặc những cuốn sách đa dạng hơn, ngoài chủ đề mình ưa thích, để đọc. Bạn sẽ nhận ra rằng, càng ngày, mình càng ít gặp những từ hoặc cách dùng từ/ cụm từ mà mình không biết. Đấy là bởi bạn đã giỏi hơn nhiều rồi mà!